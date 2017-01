"Deadpool" fue la película más pirateada del año en Internet

Deadpool" fue la película con más descargas piratas a lo largo de 2016 y se ubicó a la cabeza de un ránking dominado por títulos de superhéroes (o anti héroes), que coparon cuatro de los primeros cinco lugares del top ten.

La película basada en el anti héroe de Marvel y protagonizada por el estadounidense Ryan Reynolds fue la más descargada entre los sitios públicos de torrents (los archivos no oficiales que se intercambian punto a punto -P2P- para transferir contenidos), informó hoy el sitio especializado Torrent Freak.

Las primeras copias piratas de este film aparecieron a comienzos de febrero y generaron "millones de descargas durante los meses siguientes. Incluso hoy, miles de personas están todavía activamente compartiéndolas", informó la publicación especializada.

A diferencia de lo que suele hacer en sus ya clásicos ránkings de contenidos pirateados, en esta ocasión Torrent Freak no precisó el número de copias bajadas debido a "varios cambios en la vista del buscador/indexador de torrents, que volvió más difícil supervisar las descargas, por lo que una vista del conjunto tiene más sentido".

El segundo lugar del ránking lo ocupó "Batman vs Superman: Dawn of Justice", seguido por "Captain America Civil War", "Star Wars, The Force Awakens" (la única película no protagonizada por superhéroes o personajes de comics) y "X-Men Apocalypse".

Después se ubicaron "Warcraft", "Independence Day: Resurgence", "Suicide Squad", "Finding Dory" y la pre "The Revenant" (el film protagonizado por Leonardo Dicaprio que llegó a la Argentina como "El Renaciodo").

"Mientras que quienes comparten archivos suelen tener una ligera preferencia por las películas geeky, en general hay una alta correlación entre la piratería y las ventas de taquilla. Es decir, las películas de recaudación superior tienden a andar bien en los sitios de torrents", indicó Torrent Freak.