La viuda del embajador griego en Brasil confesó que participó en su asesinato

La viuda del embajador griego en Brasil, confesó a la policía haber participado en el asesinato de su marido cuyo cuerpo fue incinerado y abandonado debajo de un puente en Río de Janeiro.

La brasileña Francoise Souza Oliveira de Amiridis, viuda del embajador Kyriakos Amiridis, “confesó haber participado” en el asesinato ocurrido esta semana en Nueva Iguazú, ciudad del norte de Río de Janeiro, informó la cadena Globo.

Globo no aporta detalles sobre cuál fue el rol de la mujer en el crimen del diplomático Amiridis, de 59 años, con quien convivía desde hace 15 años, y con quien tiene una hija de 10 años.

La pareja reside en Brasilia y se encontraba en Río para pasar el Año Nuevo y unos días de vacaciones. Según trascendió, habían protagonizado una durísimas pelea tres días antes de la Navidad.

La viuda fue interrogada en la Delegación de Homicidios de la Baixada Fluminense, a donde arribó al mediodía y donde también prestó declaración el policía Sergio Gomes Moreira Filho de 29 años, su supuesto amante.

Para la Policía, la mujer es la autora intelectual del crimen, mientras que el supuesto amante ejecutó el asesinato con por lo menos un cómplice más, que sería su primo.

Según Globo, los investigadores creen que la escena del crimen de Amiridis fue la habitación de la casa que la pareja compartía en Novo Iguaçu, en la Baixada Fluminense. Como no se encontraron rastros de disparos, se sospecha que el diplomático fue apuñalado hasta la muerte.

El cuerpo del embajador Kyriakos Amiridis fue encontrado dentro de un Ford Ka carbonizado y abandonado debajo de un puente de Nueva Iguazú.

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el diplomático fue asesinado dentro del domicilio que compartía con su mujer y luego su cadáver fue trasladado al automóvil.

El diplomático, que fue cónsul de Grecia en Río de Janeiro entre 2001 y 2004 y había asumido como embajador en Brasilia a comienzos de 2016, pasaba en la ciudad sus vacaciones de final de año y solo era esperado de regreso en la embajada el 9 de enero.

Amiridis, un abogado formado en la Universidad de Aristóteles de Tesalónica, acostumbra a pasar algunas temporadas en Río de Janeiro.

El abogado comenzó su carrera diplomática en 1985 y antes de asumir como embajador en Brasilia fue titular en Libia entre 2012 y 2016.

Françoise Amiridis denunció el miércoles que no tenía noticias de su marido desde el lunes por la noche, cuando había salido del apartamento que tenían en Nova Iguaçu (norte de Río), en un coche alquilado.

Las alarmas se encendieron el jueves, cuando un vehículo calcinado con un cadáver en su interior apareció en un viaducto de esa localidad de la Baixada Fluminense, una región con altos índices de criminalidad.

Las autoridades griegas confirmaron en Atenas que el carro era el que había sido alquilado por el embajador. El coche se hallaba este viernes en el estacionamiento al aire libre de la División de Homicidios de la Baixada Fluminense, en la localidad de Belford Rojo