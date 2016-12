Varios barrios de Fiambalá "sublevados" por falta de agua potable

Distintos barrios de la ciudad de Fiambalá en estas últimas horas están haciendo notar su fuerte malestar por la falta de agua potable donde en algunos casos llega a superar los treinta días sin este vital liquido.

En el caso de las 70 viviendas, para el día de mañana viernes los vecinos realzarán una reunión para consensuar una manera de reclamo más intensa y exigir a la Divisional de Agua y Saneamiento del Interior (DASI) que solucione en la brevedad este inconveniente que afecta a la mayoría de la población de Fiambalá.

Cabe recordar que el pasado 03 de diciembre se inauguró la nueva cañería de agua potable, una obra que parecía traer una gran solución, pero hasta el momento demostró ampliamente todo lo contrario.

En este sentido, Omar Carrizo y René Pereyra -ambos vecinos del barrio 70 viviendas- manifestaron que la obra recientemente inaugurada "perjudicó a su barrio y que cuando se inaugura algo se debe pensar en la solución y el progreso, no en el perjuicio, como en este caso". exteriorizaron.

Otra de las complicaciones que acarrea la falta de agua potable se hace notar con mayor ímpetu ante el incesante turismo que arriba a Fiambalá en estos días, por las fiestas de fin de año o por la temporada veraniega, para lo cual la "Capital de la Cordillera y del Turismo Aventura" atrae cada año con un notable crecimiento, obligando a esos turistas a padecer el faltante de este liquido tan necesario para el vivir de un ser humano.



PAGO DE FACTURAS DE LA DASI

Como si todo esto fuera poco, se suma a los reclamos realizados por parte de la población a la DASI, sobre el cobro mensual de las facturas -algunas ya vencidas-, las cuales no se pueden abonar en Banco Nación, Correo Argentino, Consorcio de Agua Potable u otro medio de pago, si no arriba personal de ese organismo desde la capital provincial para cobrar personalmente dicho impuesto.

Esta incómoda situación transforma a lo que debería ser un trámite ágil y rápido, en una engorrosa gestión que termina perjudicando al usuario cuando se les acumulan varias boletas y no pueden pagarlas, lo que en definitiva concluye suspendiendo el funesto servicio de agua potable de Fiambalá.

Asimismo los vecinos reclamaron la escases de publicidad que la DASI brinda cuando vienen a cobrar el impuesto del agua potable en Fiambalá. "No son lo suficientemente independientes en informar por ´todos´ los medios de prensa de dicho cobro. Solo anuncian por ´algunos´ medios para unos pocos habitantes". Dijeron.

elabaucandigital.com