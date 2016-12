Tinogasta sin agua: los vecinos cansados de reclamar piden una urgente solución

Las altas temperaturas, el incremento en la demanda de agua y las variaciones en la energía eléctrica produjeron numerosos inconvenientes en los servicios básicos afectando a varios barrios de Tinogasta, sobre todo de la zona oeste de la ciudad, que es la más alta. Los problemas están relacionados con la falta de presión porque el agua no alcanza a llenar las reservas domiciliarias.

Los vecinos del barrio Los Guaytimas manifestaron tener los mismos inconvenientes del año pasado y aseguraron que no se cumplió con la promesa de habilitar una perforación que los abastezca, por lo que continúan dependiendo del racionamiento por sectores, dos horas por día.

“Necesitamos un pozo de agua. A veces tenemos el servicio pero por lo general debemos juntarla en recipientes, bidones y botellas para consumo de las familias. Pedimos que den solución definitiva para todo el barrio, porque así no podemos más”, cuestionaron los vecinos.

Un sector de Santa Rosa, en el barrio 60 viviendas, también tiene estos problemas y debió ser asistido por un camión hidrante de Bomberos Voluntarios que salvó la situación.

Sin embargo, desde la delegación de la DASI continúan insistiendo con que el alto consumo de energía desestabiliza el servicio de agua sacando de funcionamiento las bombas de las perforaciones.

La ciudad se abastece mediante un sistema mixto de agua que funciona por gravedad, proveniente de la planta de San José y de 5 perforaciones habilitadas en distintos puntos conformando un anillo que encierra la ciudad.

Angel Ricardo Carrizo