Trasladan a las siete personas demoradas tras la agresión a Macri

Las siete personas que fueron demoradas para su identificación durante un allanamiento realizado hoy en una vivienda de Villa Traful pertenecen al gremio ATE y fueron trasladadas a última hora de la tarde a San Martín de los Andes, en el marco de la investigación por la agresión que sufrió el presidente de la Nación, Mauricio Macri, durante la visita que realizó a esa ciudad.

El fiscal provincial, Fernando Rubio, ordenó esta diligencia en horas del mediodía como también el secuestro de dos automóviles y una moto que se encontraban estacionados en el lugar.

Fuentes judiciales indicaron a "Télam" que el trámite se demoró por un problema en el traslado desde Traful a San Martín de los Andes, pero que, una vez culminado, los detenidos, que pertenecen al gremio ATE, podrán retirarse a sus hogares .

Luego de producidos los incidentes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que "por pedido del fiscal jefe Fernando Rubio, una vivienda de Villa Traful fue allanada hoy al mediodía, en el contexto de la investigación iniciada luego de que un grupo de personas lanzara piedras contra el vehículo en el que viajaba el presidente de la Nación Mauricio Macri en la localidad cordillerana".

Precisó que "durante el procedimiento, cuatro mujeres y tres hombres fueron encontrados en el interior de la vivienda. Todos fueron trasladados hacia la ciudad de San Martín de los Andes para ser formalmente identificados. En el lugar, también se secuestraron dos autos y una moto".

La medida fue autorizada por el juez de garantías, Mariano Etcheto, a instancias del pedido del representante del Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Desde la Fiscalía también se entrevistó a distintas personas que estuvieron en el lugar del hecho y mañana se les tomará declaración testimonial.

Las mismas fuentes indicaron que viajó a San Martín de los Andes, el Fiscal General de la Provincia, José Gerez quien a medianoche tiene previsto reunirse con jefes policiales.

También Gerez mantuvo una comunicación telefónica con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich quien le solicitó información de lo ocurrido este mediodía en Traful.

Hoy el Presidente de la Nación, Mauricio Macri se trasladó desde Villa la Angostura, donde permanece de vacaciones, a la localidad de Traful para encabezar la inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística y Ambiental.

A pocos metros del lugar, la comitiva presidencial sufrió un ataque con piedras al vehículo que trasladada a Macri, no ocasionando lesiones a ninguno de sus ocupantes.

Al hablar en el acto, el Presidente auguró "un futuro sin violencia porque de nada sirve agredirnos, de nada sirve estar divididos cuando tenemos que estar todos juntos a la hora de reducir la pobreza".

Tras el acto, Presidencia informó a través de un comunicado que "un grupo de alrededor de diez personas lanzó piedras al vehículo en que se desplazaba el presidente" hacia el evento de inauguración del Centro de Interpretación e información Turística de Villa Traful, "provocando la rotura de dos vidrios".

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado de Neuquén (ATE), Carlos Quintriqueo, desmintió que integrantes de la organización hayan atacado el vehículo en el que se trasladó en Traful el Presidente de la Nación, aunque reconoció que le hicieron "un escrache".

Quintriqueo, en declaraciones a Télam, dijo: "hicimos un escrache al Presidente por los despidos de trabajadores en organismos nacionales" pero desmintió que hubieran arrojado piedras al vehículo que lo trasladaba.

"Nosotros no somos los responsables de los piedrazos", aseguró el titular de la organización sindical.

Esta tarde, ATE difundió un video en el que denuncia que la Policía los reprimió con balas de goma cuando se estaban concentrando para realizar la manifestación contra el Presidente.

El gobierno de Neuquén y diversos dirigentes políticos expresaron su repudio a la agresión sufrida en la localidad de Villa Traful por el presidente cuando el auto en el que se trasladaba recibió piedrazos que provocaron la rotura de dos de sus vidrios.

"El gobierno de la provincia de Neuquén repudia categóricamente lo sucedido hoy en Villa Traful", expresó este mediodía la gestión encabezada por Omar Gutiérrez a través de un comunicado oficial.

En este sentido, en línea con la información difundida desde Presidencia, el gobierno neuquino consignó que la agresión a la comitiva presidencial ocurrió "previo al acto de inauguración de dependencias turísticas en la localidad (de Villa Traful), que fue luego encabezado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y del cual participó, en representación del Poder Ejecutivo provincial, el ministro de Producción y Turismo, José Brillo".

El presidente de la Comisión de Fomento de Villa Traful, Nicolás Lagos, la máxima autoridad comunal del poblado neuquino, dijo a Télam que al auto que trasladaba al mandatario -propiedad de la comuna- "le rompieron la luneta".

Lagos explicó que hoy en día hay 1.200 habitantes en esa localidad neuquina, y que había unos 500 esperando al Presidente, porque en 80 años de vida del pueblo, "nunca la visitó un presidente ni un ministro" de la Nación.

Agregó que unos 400 metros antes de llegar al lugar del acto escucharon bombas de estruendo. Según se supo después, era un acto organizado por ATE provincial.

"El grupo que no es del pueblo, eran unas diez personas" explicó Lagos, y aclaró que cuando Macri llegó al acto no sabían muy bien qué había pasado, y tuvieron la información después, a través de la policía local.

El jefe comunal, perteneciente al Movimiento Popular Neuquino (MPN), afirmó también que "hay demoradas hasta el momento a siete personas, a la espera de que el Fiscal General de la provincia los interrogue".

Según el jefe comunal, dos de esas personas fueron detenidas en la ruta durante los incidentes, y el resto en un allanamiento en una cabaña de la ciudad.

Lagos, que asumió su cargo en 2011, agregó que en la camioneta sólo viajaban el Presidente y su custodia, porque las autoridades locales aguardaban en el lugar del acto.

"Los incidentes no fueron tan grandes, fue un sólo piedrazo desde atrás que le rompió la luneta trasera a la camioneta, y cuando se escucharon ruidos lo que nosotros vimos fue que la Policía iba rápidamente a ese lugar", señaló Lagos, que sostuvo que enseguida llegó Macri y el acto se desenvolvió con normalidad.

Consultado sobre los autores de la agresión, Lagos explicó que los representantes de ATE Traful estaban junto con él esperando al Presidente, pero no quiso confirmar ni negar que los demorados pertenezcan a ATE provincial.