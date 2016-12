Producción anuncia la compra de equipamiento para la COTALI

El ministro de Producción y Desarrollo Raúl Chico anunció ayer que el área a su cargo ha dispuesto la compra de equipamiento necesario para mejorar la competitividad de la principal empresa láctea y a la vez “emblema de la producción agro-ganadera” de la provincia, la Cooperativa de Tamberos Limitada.

Asimismo, explicó que “próximamente” el estado va a empezar con un plantel de vacas que van a producir desde el Penal de Miraflores, para proveer el stock de leche que demandará COTALI en esta nueva etapa.

“No se escatimó esfuerzo. Se hace una inversión de entre 5 y 6 millones de pesos para traer más equipamiento: una caldera, el equipo de frío, la esterilizadora y la ensachetadora. Ya está definido adónde se compra; la semana que viene se va con el anticipo del 50 %, viene la maquinaria, la instalan y la dejan andando, llave en mano”.

Es una gran demostración de confianza por parte del gobierno de la provincia al trabajo de ustedes y a la gestión del ingeniero Olmedo Vergara. Si no existiese una de esas dos cosas, no se estaría haciendo”, dijo el ministro a los empleados de la planta láctea ubicada en Santa Rosa (Valle Viejo).

Estas declaraciones fueron efectuadas en el marco de una visita a la planta elaboradora que administra el Gobierno provincial a través del Ministerio de Producción y que procesa unos 4 mil litros diarios de leche que aportan los pequeños productores de la zona.

En su mensaje a los empleados de la planta, Chico destacó la tarea del personal de COTALI que pasó momentos muy duros hasta hace poco tiempo atrás. “Quiero felicitarlos porque es un logro de ustedes. Y decirles que es un orgullo para nosotros. Para todos, desde nuestra gobernadora Lucía Corpacci, que en todos lados se la escucha hablar con orgullo de esta empresa. La COTALI no es sólo la planta, son ustedes y hoy Catamarca puede decir que ha recuperado una planta que parecía que iba a desaparecer y la ha recuperado bien. Hoy tiene un gran potencial de crecimiento desde todo punto de vista. No sólo desde la producción sino también desde la generación de empleo y desde la capacitación. Destaco que vienen estudiantes avanzados a hacer pasantías y a trabajar.

Catamarca debe ser agroindustrial. Ejemplo para mostrar eso es posible, es la COTALI. Más allá de todo el esfuerzo que hicieron ustedes, porque absorbe toda la producción de leche que hay. Esa es la clave. El productor hoy produce tranquilo sabiendo que tiene su producción ubicada. El productor que produce bien. Y tiene que entender eso también: debe traer la leche que la COTALI necesita. Si nos está faltando leche, eso es bueno en la medida en que logremos encauzar esa falta de materia prima que consiste en producir más. Siempre lo ideal es producir más desde el sector privado pero para eso también tenemos un estado presente, un estado activo que hace inversiones y promueve la agroindustria. Entonces, si todavía nuestros productores no están con la decisión o con la capacidad o con la visión de producir más, pues lo que vamos a hacer es ponernos a producir desde el estado. Y eso es uno de los anuncios que quiero hacer.

Próximamente, ojalá que en febrero o marzo vamos a empezar con un plantel de una determinada cantidad de vacas que vamos a poner en el Penal de Miraflores. Desde allí vamos a empezar a proveernos de la leche que nos falta y de esa manera vamos a mostrar que toda vez que interviene el Estado en un comercio o negocio no es para quedarse. Es para mostrar que se puede, que vale la pena. Así lo hemos hecho con los polos avícolas, que hemos iniciado nosotros en distintos municipios, para mostrarle al sector privado que es buen negocio producir huevos. Entonces hoy ya hay todo un movimiento de actores privados en toda la provincia armando sus polos avícolas. Algunos pequeños, otros medianos, pero hoy saben que es bueno que haya más producción de huevos. Por una razón sencilla: tenemos que buscar el auto-abastecimiento, que es una de las premisas de Lucía (Corpacci). Esto es producir, por lo menos, lo que comemos. Nosotros en 2011, cuando asumió Lucía, la producción estaba prácticamente devastada. No nos abastecíamos ni de huevo ni de leche, ni de carne ni de pollos, ni de lechuga ni de nada. Estamos en un proceso de recuperación. Venimos creciendo bastante rápido. Para darles un ejemplo: en 2011 se producían el 2,5% del huevo que consumimos en Catamarca y hoy estamos produciendo casi el 40%. Eso significa que los catamarqueños consumimos 100 millones de huevos al año, entre el huevo frito, el duro, el que va al fideo, todo. Producíamos sólo 2,5 millones. Hoy estamos produciendo casi 40 millones. El crecimiento en términos netos y porcentuales ha sido importantísimo. Ahora, la realidad es que nos faltan 60 millones de huevos. Esto es muy parecido q lo que está pasando acá. Se están produciendo 4 mil litros de leche. Si se produjeran 5 mil estaríamos mejor. Ahora vamos a mostrar nosotros que vale la pena producir 5 mil. Pero también tenemos que crecer por encima de esa cantidad. Para eso, lo que hay que hacer es meter inversión, incorporar tecnología, traer cosas que están faltando. Y eso, la gobernadora decidió que lo hagamos. Pero lo hacemos porque son ustedes, porque ustedes han demostrado que vale la pena que invirtamos en COTALI”.