Hospital de Niños: Corpacci consideró "intolerable" la demora de Nación en enviar los fondos

La Gobernadora Lucía Corpacci anunció esta mañana que tomó la decisión de terminar con fondos provinciales la obra de ampliación y refacción del Hospital de Niños “Eva Perón”, si Nación no cumple con la promesa de concluir el trabajo, ya que la demora se tornó "intolerable", considerando que hay un avance del 90 por ciento y ya se compraron todos los equipos para el centro asistencial pediátrico.

La jefa de Estado hizo pública su decisión al encabezar el acto de entrega de 20 ambulancias destinadas a las distintas áreas programáticas dependientes del Ministerio de Salud. En el mismo acto, entregó además 20 motos a la Policía de la Provincia para ser puestas al servicio de la prevención del delito en el Valle Central.

Acompañaron a la mandataria el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos; el secretario de Seguridad, Marcos Denett; el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera; el presidente provisorio del Senado, Marcelo Cordero; intendentes municipales, senadores, diputados, personal de salud y seguridad.

En primer término el titular de Seguridad presentó las 20 Honda Tornado de 250 cm2 que serán utilizado por el Grupo Kapa-Coem para la prevención del delito, en especial los arrebatos, en la ciudad capital y departamentos vecinos.

“Nuestro gobierno hace el esfuerzo para dar respuesta a los requerimientos de la sociedad poniendo a disposición de dos áreas tan sensibles, como es salud y seguridad, modernos equipamientos que irán en beneficio a la gente”, subrayó Marcos Denett.

Puntualmente sobre las unidades para el área a su cargo destacó que fueron elegidas y diseñadas por el grupo Kapa-Coem, por ser las más adecuadas para la lucha contra un delito que preocupa como son los arrebatos, que afecta principalmente a mujeres y niños.

En tanto, para el área de salud se entregaron 16 ambulancias de traslado Fiat Ducato. De estas, dos son de alta complejidad y dos de media complejidad. Además 4 ambulancias de traslado Toyota 4x4 de alta complejidad.

Las modernas unidades serán distribuidas en Bañado de Ovanta, Los Altos, El Alto, Recreo, Icaño, Ancasti, Los Varela, Las Juntas, Aconquija, Fray Mamerto Esquiú, Chumbicha, Antofagasta de la Sierra, Saujil, Mutquín, Hualfín, Santa María, Fiambalá, Huillapima, Same, Capital.

Por su parte, el ministro de Salud, Ramón Figueroa Castellanos, resaltó la decisión de la mandataria de comprar ambulancias para equipar a los centros de salud de la provincia para resolver los problemas de traslados de pacientes del interior a los hospitales centrales. Pero además destacó que se tomó la decisión de resolver la falta de médicos en el interior: “Con una serie de decretos que la Gobernadora firmó la semana pasada en este año hemos nombrado casi 50 profesionales, en especial médicos, para toda la Provincia”, puntualizó.

Palabras de Lucía

"Es un gusto enorme poder cerrar el año así, entregando ambulancias que eran tan pedidas por las distintas comunidades y entregando elementos para que la Policía pueda moverse más ágilmente, rápidamente sobre todo en la ciudad Capital donde el delito del arrebato se nos está tornando muy difícil de detener. Porque es un delito que tiene que ver con la situación económica indudablemente. Cuando las cosas están mal el delito aumenta. Cuando la gente tiene trabajo, otras posibilidades, puede hacer changas, el delito disminuye aún sin presencia policial.

La verdad creo que están haciendo un esfuerzo enorme desde el secretario de Seguridad, el jefe de Policía, toda la plana mayor, todos los policías, agentes, todos están haciendo un esfuerzo. Pero indudablemente no es suficiente porque como decía la vez pasada el único modo sería que a cada ciudadano lo acompañe un policía. El delito crece cuando vivimos situaciones crisis.

Estas unidades van ayudar, seguramente no vamos a detener el delito pero será una herramienta más para luchar contra esto.

En cuanto a salud por ahí, yo escucho que dicen que 'la salud no existe en Catamarca' y yo creo que si existe. Lo que pasa es que siempre se escucha lo malo y no lo bueno. Cuanta gente ante un accidente al primer lugar que acude es al hospital público, sea a donde sea. Porque sabe que allí el médico está, el radiólogo está. Las cosas se hacen rápidamente, hay un plantel profesional que lo atiende. Pero, claro, eso es lo normal, lo cotidiano. Nadie dice 'yo entré el hospital y me atendieron bien'. Se escucha cuando entra al hospital y lo atendienden mal. Lo que es razonable, porque lo normal es que nos atiendan bien porque así debe ser.

Pero en estos años hemos invertido muchísimo. Se han construido hospitales nuevos, se han reparado hospitales, se han comprado ambulancias. Estas son 22 ambulancias, dos llegarán la semana que viene. Pero son 22 de cuales 18 se compraron con fondos de la Provincia, cuatro las mandó el Gobierno nacional, lo que es para nosotros un esfuerzo.

Comprar el tomógrafo para el Hospital de Niños también fue un esfuerzo pero era una necesidad. Hoy quiero recalcar la actitud solidaria de ese grupo de catamarqueños que decidió salir a buscar recursos para el tomógrafo. Porque estas cosas hay que rescatarlas. Porque no se quedan en la queja sino que se movilizan para transformar la realidad. Como decía la vez pasada, seamos pobres o ricos la primera urgencia la resuelve el Hospital. Entender que todos necesitamos del hospital, y sobre del Hospital de Niños, es muy importante.

El tomógrafo ya está. Seguramente en unos 30 días estará en funcionamiento como debe ser, pero ya está comprado.

Algo que voy a decir con mucho dolor porque hablé a Buenos Aires y les dije 'por favor si ustedes no van a pagar este hospital que nos avisen'. Porque con mucho esfuerzo la Provincia se hará cargo. Pero el Hospital de Niños se tiene que terminar. Un hospital que tiene comprado todo su equipamiento hace más de un año. Un hospital que está prácticamente en más del 90% de su construcción y que no lo podemos terminar por un 10%. Por un fondo que, la verdad, es ínfimo para los recursos nacionales. Para mí es una situación que se me hace intolerable y porque se lo transmití a las autoridades nacionales lo hago público.

Voy hacer una carta documento para que me liberen el Hospital y que Catamarca se haga cargo, pero lo queremos terminado para el año que viene.

Hemos hechos muchos esfuerzos que no darían frutos sino fuera por el trabajo de cada uno en su área, de todo el personal de salud. Por eso le quiero pedir a todos, sobre todo al personal de salud, que no se olviden nunca que el que va al hospital o a un sanatorio también no va pasear. Que muchas veces nos puede faltar un medicamento pero que la gente merece buen trato. Siempre digo que en mi vida he recibido muchas gratificaciones pero nada me ha tocado tanto el corazón cuando la gente en el hospital llegaba con su frasquito de dulce, o me daba su abrazo o se acordaba que diez años atrás lo había atendido. Eso queda para toda la vida, no tiene precio.

Si nosotros tratamos gentilmente, con amabilidad, con cariño, poniéndonos en el pie del otro la gente no sale disconforme aun cuando tuvo que salir a buscar el remedio. Porque puede pasar que en el hospital ese día no este.

Espero que quienes manejen las ambulancias las cuiden. Cuestan mucho. Hace tres años habíamos comprado una tanda grande de ambulancias y cuando veo que algunos a los dos meses estaban destruidas, motores fundidos, chocadas, da pena. Seamos responsables llevamos vidas humanas, ustedes tienen familias, ustedes mismo se tienen que cuidar y la cuidemos para que puedan seguir prestando servicio para lo que las compramos.

Felicidades a todos, buen año, con muchas esperanzas para el año que viene".