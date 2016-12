Tras las críticas de la ex presidente Barañao le respondió por el Conicet

El domingo, la ex mandataria compartió en Twitter una nota del diario Tiempo Argentino en el que se cuestionaba a Barañao por "la política de recortes presupuestarios que desmorona los avances conseguidos en Ciencia y Tecnología". "Me duele. Le tengo afecto y agradecimiento por el apoyo que tuve y fundamentalmente por la creación del ministerio. Creo que he tenido un desempeño adecuado en mi gestión. No está adecuadamente informada", afirmó Barañao en diálogo con Radio Nacional. Y agregó: "La repatriación continúa, todo el que ha tenido formación externa tiene garantizado su ingresos al Conicet".

En ese marco, Barañao contó que no habló con la ex presidenta, pero "sí con otros referentes del Frente para la Victoria" sobre la situación en su área. "Hay un tema de información y todo este tema tiene un trasfondo político, que es comprensible", sostuvo. Además, el funcionario ratificó su continuidad al frente de la cartera de Tecnología y destacó el acuerdo alcanzado con los investigadores del Conicet que aceptaron la propuesta de que se les mantendrá sus becas durante 2017.