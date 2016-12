Además de Carlos Tevez, el Shangai Shenhua pretende a Ángel Di María

Mientras espera por la respuesta de Carlos Tevez, Shangai Shenhua tiene en la mira a otro argentino. Se trata de Ángel Di María, quien no está pasando por sus mejores momentos en el Paris Saint-Germain.

Según afirman los medios franceses, el Fideo es otro de los apuntados para reforzar el equipo a partir del 2017. Si bien no trascendieron los números, el representante del argentino, el portugués Jorge Mendes, está estudiando la oferta.

El Shanghai Shenhua ofertó más de 80 millones de dólares por Carlos Tevez, quien se encuentra de vacaciones pero en las próximas horas daría su respuesta positiva. La Súper Liga China continúa sumando figuras de renombre a través de sus suculentos contratos.



El último en arribar fue el brasileño Oscar procedente del Chelsea (al Shanghai SIPG por 73 millones de euros), mientras que también fueron tentados y el inglés Wayne Rooney (Guangzhou Evergrande y Beijing Guoan) y Fernando Gago, entre otros.

Di María convirtió un gol en los 15 encuentros que lleva disputados en el PSG por la Ligue 1; mientras que por Championes League ha celebrado otros dos tantos en cinco partidos. Sin embargo, en los últimos cinco juegos no ha podido finalizarlos en cancha.

El hecho de no haber sido convocado para el último encuentro del Paris Saint-Germain despertó los rumores de una pelea con el entrenador del equipo, Unai Emery.

La última contratación del mediocampista alemán Julian Draxler fue determinante para que se empiece a especular con una pronta salida del argentino, que fue transferido en 2014 del Benfica de Portugal al Manchester United en 60 millones de euros, cifra récord en Inglaterra.