La Coalición Cívica – Ari sumó a Orieta Vera en la Cámara de Diputados de la Nación

En la apertura de la sesión, el presidente de la cámara Emilio Monzó, le tomó juramento a la flamante legisladora que reemplazará al recientemente fallecido David Amado “Coco” Quintar. Luego, el diputado Eduardo Brizuela del Moral, le rindió un homenaje al caudillo fiambalense y destacó la figura del dirigente radical.

Orieta Vera expresó su compromiso de asumir este gran desafío de representar a la provincia de Catamarca activamente desde la banca que pasará a integrar el bloque de la Coalición Cívica, que a su vez conforma el interbloque Cambiemos. Brevemente, antes de la sesión, Orieta destacó que se esforzará por “estudiar y analizar profundamente todos y cada uno de los proyectos que me toque votar, particularmente los que sean analizados dentro de las comisiones que integraré”, además de “trabajar para presentar iniciativas que tiendan a buscar dar respuestas y soluciones a los problemas y necesidades de los distintos sectores de la sociedad, y siguiendo con nuestro lema en Coalición Cívica, ‘no votar en contra de la gente, no mentir, no robar ni usar a los pobres’, votaré a conciencia las mejores opciones para la sociedad y su gente”.

En su primera intervención en el Congreso, Orieta Vera acompañó la aprobación del proyecto de modificación a la Ley del impuesto a las Ganancias, sobre el que expresó que “es un proyecto profundo y extenso, que estuvimos analizando y hay que priorizar la importancia que tiene para el país que esta ley salga”. Entre las comisiones que integrará se destacan la de “Libertad de Expresión; Turismo; Cultura; Educación, entre otras.

Orieta Vera (59) milita en el sector político que lideran, a nivel nacional Elisa “Lilita” Carrió y a nivel local, el diputado Rubén Manzi. Tiene una vasta trayectoria en el trabajo político de base en la provincia que se inició en su juventud, cuando integraba las huestes de la Juventud Radical. En lo que hace al aspecto profesional, se desempeñó como periodista del matutino catamarqueño El Sol, a fines de los años ’70, luego pasó por la redacción del diario La Unión durante la década del ’80 y condujo el informativo para la señal de televisión por cable de CEDECO. También trabajó como relacionista pública en distintas empresas privadas, como Telecom Argentina. Desde el año 2010 trabajó desde el nacimiento del matutino catamarqueño El Esquiú.com, primero a cargo de la edición web del medio, y en los últimos años como editora.

Homenaje

El diputado Eduardo Brizuela del Moral tuvo a su cargo rendir un homenaje a la figura de David Amado “Coco” Quintar, “como colega, como amigo y como conocedor de su vida”. Destacó la figura del extinto diputado nacional en un sucinto repaso de su vida como docente y figura política. Destacó el trabajo que realizó en su Fiambalá natal desde su militancia política iniciada cuando apenas tenía 17 años, y luego a través de los distintos cargos en los que se desempeñó como intendente, diputado provincial.

Entre otras, destacó las obras realizadas para dotar de servicios esenciales a los poblados del norte de Fiambalá, y señaló que fue uno de los pioneros en la construcción del paso internacional San Francisco, que une la provincia de Catamarca con la República de Chile, en la región de Atacama. “Fue un hombre que siempre estuvo en el consenso, tuvo amigos en todos los partidos políticos, por ello cuando despidieron sus restos asistió la gobernadora y dirigentes de otras fuerzas políticas”, señaló Brizuela del Moral, para finalizar pidiendo un emotivo aplauso para “el hombre que trascendió la provincia y el país”.