“Quieren más presupuesto, para tener más personal, con mejor sueldo, pero no para administrar mejor justicia”

Luego de que el titular de la Corte de Justicia de la provincia, José Cáceres, cuestionara el recorte de 100 millones de pesos al presupuesto para el ejercicio 2017 que solicitara el Poder Judicial, criticara la administración que hace de sus recursos el Poder Legislativo y contrastara que en la Justicia “administramos bien y no nombramos gente de más”, el diputado provincial Augusto Barros (FPV-PJ) le respondió enfáticamente.

Sobre el último punto, el legislador observó que mientras el Poder Judicial contaba en el pasado mes de octubre con 1683 empleados, conforme a información de la AGAP, en el Presupuesto que presentó para 2017 pedía contar con una planta de personal de 2157 agentes (2076 permanentes y 81 no permanentes).

A su vez, Barros se refirió a la administración que hace la Justicia de sus recursos económicos: “Cáceres dice que el nivel de los sueldos se debe al ahorro que realizan, pero no ahorran nada. Se arroga de decir que es el Poder mejor administrado, pero con plata y ajena cualquiera administra. Ahorrar no ahorra nada, porque sigue incrementando los sueldos y aumentando la brecha salarial con la Administración Pública Provincial”.

En ese sentido, el diputado del bloque del FPV-PJ ejemplificó que en el corriente año el Poder Judicial otorgó un incremento salarial del 33 por ciento (15 por ciento en marzo, 8 por ciento en agosto y 7 por ciento en diciembre, a lo que se suma una adecuación salarial del 3 por ciento adicional a la ya prevista para el último mes del año), mientras que en el Poder Ejecutivo y Legislativo fue del 30 por ciento. “Entonces cada vez se va ampliando más la brecha salarial con relación a los otros poderes del Estrado, además de que los sueldos en la Justicia en valores absolutos son mayores, sumado a que no tributan el Impuesto a las Ganancias o al Ingreso como lo llaman ahora”, puntualizó.

Al respecto, contrastó que mientras la Gobernadora, Lucía Corpacci, percibe por su tarea alrededor de 48 mil pesos mensuales, los haberes de un ministro de la Corte superan los 100 mil pesos, “en clara violación de las prescripciones constitucionales"

De acuerdo con Augusto Barros, el presidente de la Corte de Justicia reclama un presupuesto para el próximo año mayor para dar nuevamente un incremento salarial superior al que percibirán los otros dos Poderes del Estado. “Lo que quieren hacer es seguir aumentando sus privilegios y marcando más la diferencia salarial con la Administración Pública Provincial”, disparó, y remató con que "los escritos judiciales deberían modificar su fórmula de rito y establecerla con signo de pregunta: ¿Será Justicia?".

“Quieren más presupuesto, para tener más personal, con mejor sueldo, pero no para administrar mejor justicia, lo que está demostrado con el Presupuesto solicitado para 2017 y en el aumento salarial adicional que se otorgaron en diciembre”, concluyó Barros.