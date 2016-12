El Intendente de Valle Viejo anunció el pago del aguinaldo en dos etapas

Según se señaló desde el ejecutivo municipal, “esta decisión se toma con un esfuerzo económico importante por parte de la Municipalidad de Valle Viejo, en virtud de las decisiones del gobierno provincial de no enviar la totalidad de los fondos requeridos para hacer frente al pago de la 2° cuota del sueldo anual complementario”.

“Por ello el municipio se ve obligado, en una primera instancia, a utilizar recursos provenientes de los fondos de emergencia, recursos propios y la necesidad de endeudarnos, mediante un adelanto de la coparticipación o un crédito, para poder realizar el pago total del aguinaldo, el cual recién estaría finalizada la operación monetaria en la semana venidera, motivo por el cual no se paga completo el SAC”.

Por otro lado, las autoridades municipales descalificaron la medida de fuerza convocada por un minúsculo grupo de empleados y ex empleados de la comuna, quienes de manera imprevista, arbitraria y unilateralmente, decidieron cortar la Av. Pte. Castillo frente al municipio y quemar neumáticos.

“No se entienden esta conducta desde la lógica del trabajador, ya que la decisión política de pagar el aguinaldo estaba, solo se esperaba el destrabe de los fondos extras y esperar el resultado de las gestiones; por lo que la medida solo se entiende cuando se vincula a la idea de provocar conflictos, respondiendo a intereses políticos que pretenden generar un clima de zozobra ante la proximidad de las fiestas”, sostuvo el intendente Gustavo Jalile

“En lo que va del año pagamos los sueldos de los empleados antes del 10 de cada mes, incluso antes que pague la provincia. Eso parece que les duele a ciertos personajes autotitulados “sindicalistas” que esperaban que nos vaya mal, aún perjudicando al pueblo de Valle Viejo, como lo hicieron esta mañana cuando insensiblemente quemaron gomas en la fila de jubilados que esperaban cobrar su haber”, señaló Jalile.

Por otra parte, desde el municipio se cuestionó la forma en que el gobierno preadjudicó viviendas “en forma unilateral, inconsulta y que no se ajusta a la realidad habitacional de Valle Viejo. Hay mucha gente que necesita una vivienda y que ha quedado fuera del listado. Con asombro descubrimos que se priorizó a esposas o novias de dirigentes políticos del Frente para la Victoria, en los listados, dejando de lado la necesidad real de los vecinos”, señalaron.

Finalmente, Jalile dijo: “Nosotros vamos a seguir gobernando Valle Viejo, hemos transitado un año con distintas variables que nos han obligado a realizar gestiones, tanto en ámbitos provinciales como nacionales, para poder brindar soluciones donde hemos encontrado eco en algunos funcionarios que les importa la gente y otros que lamentablemente no y nos han cerrado las puertas, pensando que dándonos la espalda nos afectaba a nosotros y no a la gente”, dijo el primer mandatario chacarero.

“Hemos cumplido gran parte del objetivo que nos propusimos en campaña y la gente de valle viejo sabe que cumplimos. Estamos terminando un año con mucho esfuerzos y tenemos renovadas expectativas en este 2017, donde esperamos cosechar los frutos de gestiones que hemos sembrado tanto en la Nación como en la Provincia”, finalizó Jalile