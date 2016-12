El "Apache" Tevez se casó en el Registro Civil de San Isidro

Tevez llegó pasadas las 10 vestido con un traje color celeste pastel y camisa blanca, al Registro Civil ubicado en la calle Moreno al 300 (entre las avenidas Márquez y Centenario), junto a Vanesa Mansilla, su pareja desde hace 15 años, más los tres hijos de ambos, Florencia (9), Katie (6) y Lito (2), el más chiquito vestido en forma idéntica al "Apache".

En tanto, los primeros en llegar al lugar fueron el zaguero boquense Fernando Tobio, compañero y amigo personal de Tevez, también el ex delantero "Xeneize" Marcelo "Chelo" Delgado, con quien formó dupla de ataque en la brillante obtención de la Copa Libertadores de 2004.

Luego arribó Daniel Angelici, el presidente de Boca, y más tarde el empresario futbolístico Guillermo Coppola y el del calzado Ricky Sarkany, entre otros.

"No se va, Carlitos no se va", fue la canción más entonada por los cientos de hinchas de Boca que se agolparon el el ingreso al Registro Civil.

Es que el ídolo boquense definirá en la próxima semana si continúa o no en el club, ya que tiene una oferta casi irresistible en lo económico del fútbol de China y lo más probable es que emigre a Asia.

Agencia Nacional de Noticias