Docentes de la UNCA dictaron clases en la Universidad de Camerino, Italia

Moreno y Aranda, estuvieron como profesores visitantes en la División de Ciencias de la Computación, de la Escuela de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Camerino (Italia) desde el 7 de noviembre pasado hasta 2 del mes en curso.

La visita forma parte de la Colaboración Internacional para la Investigación y la Tecnología con la Universidad Nacional de Catamarca, en particular con el programa de doble titulación para el MSc. In Computer Science.

“Durante nuestra estadía se dictó un total de 40 horas de clases teóricas y prácticas, en la asignatura “Embedded System Architecture”, correspondientes a 6 créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), impartidos en el MSc. in Computer Science de la Universidad de Camerino”, comentaron.

Los dos son docentes de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. Marcos -además-, en la misma unidad académica, es Director del Laboratorio de Sistemas Embebidos, y Juan Pablo Director del Laboratorio de Tecnología de Información y Comunicación de la Facultad.

Animados para el diálogo y entusiastas al contar la experiencia vivida, retornaron muy satisfechos con la incursión por los claustros europeos, pusieron el acento en la importancia del intercambio y los vínculos cosechados durante la estadía, aspectos relevantes que les permite desde ahora evaluar la posibilidad de emprender iniciativas con sus pares del Viejo Continente.

Ambos tuvieron palabras de reconocimiento y agradecimiento a las autoridades superiores de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, encabezadas por su Decano Ing. Carlos Savio “por propiciar las condiciones y facilitar los mecanismos institucionales que hacen posible esta movilidad docente que contribuye a la capacitación y perfeccionamiento, y posibilita el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje”.

“La informática es una ciencia transversal”

Resumieron su estadía en Italia como “enriquecedora y muy fructífera, donde se pudo intercambiar charlas con docentes investigadores y posibilidades de nuevos vínculos para llevar adelante proyectos conjuntos”.

Especificaron que las actividades desplegadas “consistieron en el dictado de clases a los alumnos del Master en Computer Science de la Universidad de Camerino (UNICAM) sobre la temática Sistemas Embebidos. Se realizaron clases teórico-prácticas, utilizando herramientas de modelado y programación de la Computadora Industrial Abierta Argentina versión educativa (EDU-CIAA)”.

No es la primera vez que se embarcan a Italia. Aranda cursó el Master y obtuvo la doble titulación en la Universidad de Camerino, y Moreno estuvo en el 2014 dictando clases sobre Project Management.

“Nos trataron muy bien, en especial el doctor Luca Tesei que estuvo pendiente de nosotros, ayudándonos en todo momento. En el 2013 el doctor Tesei estuvo dictando clases en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, dentro del mismo convenio de intercambio docente por el cual nosotros tuvimos la oportunidad de viajar a la UNICAM”, relatan.

A la hora de hablar de sus especialidades, les fluye su devoción por lo que hacen. Están convencidos que la informática “es una ciencia transversal a casi todas las disciplinas existentes, por lo que su aplicación en diferentes ámbitos es posible y juega un papel importante en la vida diaria”.

“En materia de enseñanza y capacidad de los recursos humanos, poseemos una gran calidad, que resalta mundialmente”, recalcan. En ese plano, opinan que hay que seguir trabajando en aspectos de infraestructura.