Isela Costantini renunció a Aerolíneas: la reemplazará Mario Dell Acqua

Isela Costantini presentó su dimisión como presidenta de la empresa aérea estatal. Será reemplazada por el actual titular de la estatal Intercargo y ex directivo de Techint, Mario Dell Acqua, según confirmaron a la agencia nacional de noticias fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación.

El Ministerio de Transporte brindará detalles del alejamiento de Costantini a través de un comunicado de prensa que se difundirá a la brevedad. La línea gerencial de Aerolíneas Argentinas está citada para las 15:30 en la sede de la compañía en Aeroparque.

Tras la asunción de Macri, Isela Costantini fue designada como presidenta de Aerolíneas Argentinas, reemplazando a Mariano Recalde, y asumió el cargo en enero de 2016.

En octubre, el presidente fue lapidario con respecto a las pérdidas que ocasiona la línea de bandera: "nos cuesta dos jardines de infante por semana". Sin embargo, reafirmó el compromiso de mejorar el servicio y la aspiración a que, en dos años, no genere pérdidas.

Es que, en muchos aspectos, y pese al millonario déficit, el 2016 no fue un mal año para Aerolíneas Argentinas, aunque las circunstancias obligaron a revisar los costos. Por ejemplo -según anunciara la vocera Felicitas Castrillón- se decidió que, a partir de enero, en los vuelos de hasta dos horas, se suprimirá el servicio de snacks. Además, aseguró que, tras haber transportado este año un 7% más de pasajeros, aspiran a optimizar las rutas para el 2017.

El panorama es optimista: en el 2017, Aerolíneas Argentinas debería crecer un 12% en materia de pasajeros transportados.

Entre los logros de la gestión Costantini se destacan el reconocimiento que recibiera Aerolíneas Argentinas como la más puntual de la región y la renegociación, anunciada hace apenas unos días, del contrato con Boeing para la compra de veinte aviones nuevos. Este acuerdo convertiría a la empresa en la primera de la región en volar el 737-800 Max, un avión que aún no ha salido al mercado.

Isela Costantini comenzó su carrera en General Motors de Brasil en 1998. Allí desempeñó varias funciones, entre ellas, mercadotecnia estratégica, pronóstico de ventas y gerente de marca. También se desempeñó como Gerente de Programas y trabajó en área de Investigaciones de Mercado, hasta alcanzar la presidencia de General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo.

Costantini también lidera la Asociación de Fabricantes de Automotores y en noviembre de 2015 fue elegida como la CEO del año.

Dell Acqua, de 62 años, se desempeñó como director de Proyectos en Techint, egresó del Liceo Naval Almirante Brown, estudió en Harvard e realizó un máster en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).