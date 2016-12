Fundación Educando y la Escuela Gobernador Galíndez entregaron diplomas a más de 380 jóvenes y adultos

Catamarca, diciembre de 2016. Fundación Educando y la Escuela Secundaria Nº 5 “Gobernador Galindez”, realizaron el cierre de ciclo de los programas Educando en Informática, Educando en Idiomas y Educando en Oficios en San Fernando del Valle de Catamarca, con la entrega de diplomas a los más de 380 jóvenes y adultos que participaron de la capacitación gratuita propuesta entre los meses de mayo y diciembre de este año. Bettina Bulgheroni, Presidenta de Fundación Educando, Miriam del Carmen Coronel, Directora de la Escuela Secundaria y autoridades educativas del gobierno provincial de Catamarca, alumnos y docentes estuvieron presentes en el evento.

Durante el ciclo 2016, se han incorporado nuevas capacitaciones además de los 8 cursos de informática que tuvieron, nuevamente, gran éxito entre los catamarqueños. Cursos de Maquillaje e Inglés fueron las novedades de este año y se vio reflejado en la participación, compromiso y dedicación de los alumnos que, además, tuvieron entre sus participantes un grupo de alumnos hipoacusicos que incorporaron nuevos conocimientos en maquillaje a través de un intérprete que les explicaba paso por paso.

Bettina Bulgheroni, Presidenta de Fundación Educando, expresó“Estoy muy agradecida por el reconocimiento que recibimos aquí en Catamarca. La experiencia más importante a lo largo de estos 17 años de trabajo de Fundación Educando en todo el país es encontrarnos en lugares donde no solo sentimos la satisfacción del deber cumplido con nuestros alumnos sino que esos alumnos son parte de nosotros ya. A medida que recorremos el país volvemos a encontrarnos con ellos pero en una instancia distinta, siendo profesores o estudiando distintas profesiones y ese es el valor agregado que da Fundación Educando, la educación es un camino que transitamos juntos hacia un mejor futuro.”

Por su parte, la Directora de la Escuela Secundaria, Miriam del Carmen Coronel, manifestó “Agradezco mucho a Fundación Educando por su excelente trabajo y por las posibilidades que nos otorgan en Catamarca. La Educación es la herramienta más poderosa ya que no solo contribuye al progreso individual y colectivo sino que brinda oportunidades para una vida más plena, con iguales derechos y posibilidades. ”

En Catamarca, Fundación Educando y la Escuela Secundaria N° 5 Gobernador Galindez trabajan de manera mancomunada desde el año2015 capacitando y permitiendo que más de 1400 jóvenes y adultos tengan nuevas oportunidades a partir de poder adquirir novedosos conocimientos en distintos oficios y de manera gratuita.

Acerca de Fundación Educando

La Fundación Educando es una organización sin fines de lucro que lleva más de 16 años desempeñándose en el terreno de la educación no formal, con el objetivo de cooperar con el progreso de las comunidades de menores recursos en todo el país. Gracias al trabajo constante, la Fundación está presente en 19 provincias del país, con 174 sedes en donde despliega su trabajo, y con más de 73.000 adultos capacitados. A través de sus distintos programas ofrecen la oportunidad de desarrollo y crecimiento personal para favorecer la inclusión social e inserción laboral de jóvenes y adultos, mediante la capacitación en torno a nuevas tecnologías, idiomas oficios, arte, deportes, salud y oficios. Para mayor información: www.funedu.org.ar, Facebook: @funeducando