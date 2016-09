Insólito: por falta de recursos, personal del hospital tuvo que comprar las cubiertas de la ambulancia

Ante la imperiosa necesidad de contar con la ambulancia en condiciones, del Hospital Dr. Luis Agote de la localidad de Fiambalá, la cual se encontraba fuera de servicio por el faltante de cubiertas, y ante la imposibilidad de realizar traslados de urgencia, en especial a gente carenciada; el propio personal del nosocomio, encabezado por su director, doctor Osmar Pollo, demás profesionales médicos, enfermeras, personal de servicios generales, choferes y administrativos, decidió realizar una “vaquita”, consistente en el aporte voluntario de cada uno de ellos, más una ayuda de $ 2.000 del municipio, y de esta manera poder adquirir las cuatro cubiertas valuadas en $ 3.800 cada una, las que hasta el momento no fueron suministradas por el ministerio de Salud de Catamarca.



Luego de que trascendiera esta destacable acción, no tardaron los comentarios, mensajes y llamados a FM San Francisco por parte de los oyentes, quienes felicitaban a los trabajadores de la salud que son unos simples trabajadores como de cualquier repartición estatal y no dudaron en aportar de su propio bolsillo para lo que debería ser una primordial obligación del Estado provincial, especialmente del ministerio de Salud que cuenta con ciclópeos recursos para destinar a lo que corresponde ser un óptimo sistema sanitario.





Más carencias



Por otro lado y dentro de las cuantiosas carencias que tiene el hospital y todas las delegaciones sanitarias del distrito, el doctor Osmar Pollo dijo que es muy necesaria una incubadora para poder atender los partos en Fiambalá, ya que por el faltante de este elemento y de una obstetra, todas las parturientas son derivadas a la cabecera departamental para evitar inconvenientes en el nacimiento de los niños, donde muchas veces se complica cuando provienen derivaciones del norte del distrito, que tienen más de una hora de viaje, lo que puede significar riesgoso en caso de existir alguna dificultad en el parto.



En tanto, todavía continúan los preparativos para el gran evento solidario en beneficio del Hospital Dr. Luis Agote, a realizarse el 15 de octubre próximo en el campo deportivo del Club Defensores del barrio Barranco, cuyos fondos recaudados estarán destinados íntegramente a este nosocomio que padece de múltiples carencias y precisa de la colaboración de todos.