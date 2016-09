Colorida celebración en toda la provincia por el Día del Estudiante

En la jornada de ayer y con una jornada que acompañó, los estudiantes y jóvenes recibieron la Primavera con celebraciones en los diferentes puntos departamentales de la provincia, con eventos organizados por entidades municipales y provinciales que se sumaron a los tradicionales festejos estudiantiles y de la juventud que, acompañados por un día soleado y un clima agradable, salieron a divertirse en parques y plazas, en el marco de fuertes operativos de seguridad y de una política de “alcohol cero”.





Miles de estudiantes colmaron El Rodeo



En la tarde-noche del martes 20 de setiembre, se vivió un espectacular festejo organizado por el municipio de El Rodeo en la “Semana del Estudiante 2016”. Una fiesta impresionante, donde miles de jóvenes disfrutaron de los espectáculos en vivo, sorteos, regalos y la elección del mejor buzo estudiantil. Todo comenzó a las 17.00, con la presentación del grupo catamarqueño de “El Fabi Cumbia”. La animación estuvo a cargo del locutor del boliche “By Pass” de Bariloche, Martín Aquino. Durante el evento se realizaron sorteos, se entregaron regalos y premios a los ganadores de los distintos eventos y actividades que se llevaron a cabo en El Rodeo desde el pasado sábado 17 de setiembre. También se realizó la elección del mejor buzo estudiantil, que en este caso quedó en El Rodeo. Asimismo, sobre el escenario pasaron la banda catamarqueña “La Mega” y el grupo Caradura.



Antes de las 21.00, el intendente de El Rodeo, Armando Seco Santamarina, saludó a los miles de jóvenes presentes. El momento culminante de la jornada del martes fue la presentación del grupo uruguayo de “Toco para vos”. Los jóvenes cantaron y disfrutaron de un impresionante show, que se extendió casi por dos horas. Este grupo se presentó por primera vez en Catamarca y lo hizo en la sede de los estudiantes, en El Rodeo, donde fueron ovacionados por miles de estudiantes y jóvenes. La banda brindó un espectáculo musical tropical, o cumbia pop, como se denomina el estilo tropical, de alto impacto. El cierre se concretó con un imponente espectáculo de juegos artificiales.





Jornada con estrictos controles en las rutas y sin inconvenientes



De acuerdo con lo indicado por el comisario Diego Romero, desde la Policía de la Provincia, durante la mañana de ayer hasta las 10.00, comenzaron a registrarse los primeros ingresantes a las villas veraniegas y lugares de recreación por la jornada del Estudiante. En este sentido detalló que se diagramaron diferentes operativos en las rutas 1, 4 y 16, donde no se registraron novedades, ni incidentes. En referencia al ingreso a la villa de El Rodeo fueron, hasta las 10.00, veintitrés vehículos y cuarenta y nueve personas. En La Puerta, seis vehículos y diecinueve personas, mientras que en Villa Las Pirquitas fueron cincuenta y cuatro las personas que ingresaron y quince vehículos.



Conforme con el relevamiento realizado en los distintos puestos de control fijos y móviles, ubicados en las rutas provinciales de mención, entre las 14.00 y las 16.00 de ayer, ingresaron a los distintos puntos de concentración de personas, las cantidades que a continuación se detallan:



Localidad: El Rodeo

Personas: 112

Vehiculos: 28

Total general personas: 551

Total general vehiculos: 171



Localidad: La Puerta

Personas: 140

Vehiculos: 42

Total general personas: 446

Total general vehiculos: 129



Localidad: Las Pirquitas

Personas: 1.200

Vehiculos: 200

Total general personas: 2.305

Total general vehiculos: 840



Localidad: Villa Dolores

Personas: 280

Vehiculos: 80

Total general personas: 450

Total general vehiculos: 160





Hasta el horario consignado precedentemente y hasta el cierre de esta edición, se constató que el desarrollo de las actividades programadas fueron normales, y no se registró ningún tipo de incidente que hiciera necesario la intervención policial, como así también del personal de las distintas áreas afectadas al operativo de seguridad.





Más de dos mil jóvenes en la villa veraniega de Las Pirquitas



Otro de los lugares elegidos por los jóvenes estudiantes fue la tradicional villa de Las Pirquitas, donde la municipalidad de Fray Mamerto Esquiú programó diferentes actividades. Se concentraron ayer en la villa veraniega con un espectáculo, que contó con artistas locales y con la presentación y cierre del riojano Sergio Galleguillo. El evento fue con entrada libre y gratuita, y comenzó a partir de las 14.00 en el predio del club de la villa.





En Valle viejo

Por otra parte, en Valle Viejo los festejos se desarrollaron en la plaza del Aborigen, desde las 12.00, con clases abiertas de ritmos, y las actuaciones de: A Paso Cumbiero, La Yeska, Emilio Morales, La Mega, De Gira, Los Sapitos For Ever y Alejandra Sánchez.





Los festejos en Recreo comenzaron el lunes



El lunes iniciaron los festejos estudiantiles en el Polideportivo Municipal de la ciudad de Recreo, con un masivo encuentro de escuelas secundarias; los jóvenes participan de los juegos con sus hinchadas, presentación de banderas y mascotas.



Desde las 8.00 y hasta las 21.00, las direcciones de Deportes, Cultura, Juventud, Seguridad Vial, Educación, entre otras áreas, se encuentran abocadas a la realización del evento, para que todos los jóvenes de la ciudad puedan pasar una semana diferente.



En la jornada de ayer se concretó una bicicleteada bajo el lema “Paseo sobre ruedas en Primavera”, organizado desde el área de Juventud y Seguridad Vial.



La convocatoria se realizó frente al Polideportivo municipal, con un amplio recorrido por las calles de la ciudad y lugares de esparcimiento.



El cierre de los festejos será este sábado 24 en la plaza principal, donde se desarrollará la tradicional fiesta de la Primavera con desfile de carrozas, comparsas, farándulas, elección de la Reina de la Primavera, y gran cierre con la presentación de bandas en vivo.