La Cámara de Senadores tratará los pliegos de Figueroa Vicario y Molina

En la jornada de ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Marcelo Cordero Varela, dio despacho favorable a los pliegos acuerdo para las designaciones de los doctores Vilma Juana Molina y Carlos Miguel Figueroa Vicario, como ministros de la Corte de Justicia de la provinciam y hoym en la decimonovena sesión ordinaria de la cámara Alta, los mismos serán tratados sobre tablas.



Cordero Varela recordó que la semana pasada se realizaron las entrevistas a los candidatos, por lo que en continuidad con el análisis de los pliegos hoy se emitió el despacho que, según destacó, “cuenta con la aprobación por unanimidad de los siete miembros que integran la comisión”. Además, mencionó que no se han presentado impugnaciones en contra de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo de la provincia.



Por su parte , recordemos que la Corte de Justicia emitió una resolución, en la que señaló que los candidatos a integrarla, la jueza Vilma Molina y el asesor General del Gobierno, Miguel Figueroa Vicario, reúnen los requisitos establecidos. En el mismo sentido, agregaron que “nada hay para objetar” en su designación.



La jueza en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minas, Vilma Molina, comentó días pasados tras su entrevista en la Cámara de Senadores que su designación “no me sorprendió”. Destacó que “siempre es valiosa una nueva opinión”, y que la Corte integrada por cinco miembros implicarán “más opiniones que pueden mejorar la Justicia”. Comentó que le gustaría “aportar desde mi experiencia personal y las necesidades que se me plantearon siempre”. Sobre la orientación política de los magistrados, señaló que no debería influir.