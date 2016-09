Con 200 participantes, cerró jornada de capacitación en Santa María

La temática abordada por los jueces Fabricio Gershani Quesada, Rodrigo Morabito, Sebastián Lípari y Ezequiel Walther, en las primeras Jornadas provinciales desarrolladas en la ciudad de Santa María, despertó el interés en la comunidad, y casi 200 personas participaron y aprendieron cómo actuar cada uno desde su rol en la sociedad, ante situaciones críticas como el grooming, bullying, abuso sexual y suicidio, que tienen como protagonistas a niños, niñas y adolescentes.



El escenario elegido para la importante convocatoria fue el polideportivo local, donde personal docente, ONG, personal de las distintas áreas de la municipalidad, personal de Justicia y padres de familia, se reunieron, y durante ocho horas se capacitaron en las primeras Jornadas provinciales de Grooming, Abuso Sexual, Suicidio y Bullying, que ya se dictó en Fiambalá y Santa Rosa -con más de cien asistentes en cada una de ellas- y organizadas por la Escuela de Capacitacion Judicial y Multimedios Unión.



La presencia de los reconocidos funcionarios judiciales en el lugar dejó -según lo manifestado por los cursantes al concluir la capacitación-, otra “imagen de la Justicia”.



“Estamos muy contentos y agradecemos al presidente de la Escuela de Capacitacion Judicial y a todos quienes organizan esta capacitacion, no sólo porque vinieron a Santa María, sino sobre todo porque nos permiten tener otra mirada de la Justicia. Jueces y fiscales que salen de sus despachos, que se acerquen a conversar con la gente y que se adapten sin pretensiones al lugar -la charla fue en la cancha de basquet del poli- es muy valorable y admirable. Por eso, en nombre de todos los que asistimos a la capacitación, queremos agradecerles a los disertantes y organizadores”, expresó Verónica, una docente que viajó desde San José para capacitarse.





Candente



Uno de los temas candentes fue abordado por el fiscal Walther, el abuso sexual. Distintos actores del sistema presentes contaron su experiencia en este tipo de casos, que originaron discusiones con distintos puntos de vista, arribando a conclusiones que permiten un trabajo coordinado e interdisciplinario para proteger al niño víctima y contener a su familia.



“Lamentablemente, en Santa María se dan muchos casos de abuso sexual. En el siglo XXI hay gente que sigue pensando que se trata de un hecho cultural, cuando no lo es. Por eso, en lo personal, que gente de la Justicia venga desde Catamarca y nos capacite es muy importante. Porque ahora ellos se van, pero nosotros quedamos y podemos replicar lo que aprendimos en nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestro grupo de amigos y en la comunidad en general, porque capacitarse es sensibilizarse y eso hace que actuemos y no nos quedemos callados por aquel no te metás”, comentó una psicóloga presente en la capacitación.



El broche de oro de la ardua jornada de trabajo fue la entrega de los certificados.



En la oportunidad, el evento contó con el auspicio de la municipalidad de Santa María y la secretaría de Seguridad.