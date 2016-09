Marcelo Tinelli volvió a criticar a la Comisión de la AFA y la intromisión del Gobierno

"La AFA no está en mi cabeza hoy", reconoció hace unos días Marcelo Tinelli. La frase revela el desinterés que tiene por conducir al fútbol argentino, objetivo que lo había desvelado en buena parte de la temporada pasada. Pese a ello, el vicepresidente de San Lorenzo matiene una postura muy crítica sobre lo que sucede hoy en la sede de la calle Viamonte.





Fiel a su estilo, el conductor utilizó las redes sociales para marcar sus diferencias con la Conducción Regularizadora impuesta por el gobierno nacional. Primero retuiteó una imagen del presidente Mauricio Macri junto a su alfíl de Boca, Daniel Angelici. Juntos portaban una casaca xeneize. La foto estaba acompañada por un mensaje irónico: "Me acuerdo cuando decían que Tinelli era muy hincha de San Lorenzo para ser presidente de AFA". Acto seguido se preguntó: "¿Alguien sabe si actualmente la FIFA alienta o desalienta que el Estado se meta en la AFA?".





Alguien sabe si actualmente la @FIFAcom alienta o desalienta que el Estado se meta en la @afa ???

— marcelo tinelli (@cuervotinelli) 21 de septiembre de 2016





El mensaje surge en momentos donde la mayor parte de la dirigencia del fútbol argentino expresó su malestar contra los manejos de la Comisión Regularizadora y la intromisión del gobierno nacional en un ente que debería ser autárquico. El objetivo final de Cambiemos, creen algunos, es impulsar un nuevo modelo de organización donde los clubes dejen de ser asociaciones civiles y se transformen en sociedades anónimas.





El Estatuto de la FIFA es taxativo: pena a las entidades locales que permiten la intromisión de los gobiernos de turno. Y hay un ejemplo que prueba que esa regla está más viva que nunca: tiempo atrás suspendió a la federación de Nigeria y advirtió a Bolivia por un caso similar.





La semana pasada, Tinelli replicó una nota de Infobae en la que se detallaba por qué el presidente Macri no lo quiere en la AFA.





"Angelici, dentro y fuera de AFA, redobló la apuesta contra Tinelli. Su participación a favor de Segura se multiplicó. Y sus declaraciones públicas tomaron el tono del interés político directo. Es simple: Macri no quiere a Tinelli en la AFA", había señalado Cherquis Bialo en la nota que mencionó el empresario televisivo.





Tinelli no está solo. Son varios los dirigentes que se animaron a expresar su descontento contra la dirigencia de transición que encarna el amigo del jefe de Estado Armando Pérez. El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, habló de anarquía. Y los clubes del ascenso otra vez amenazan con parar la pelota ante las promesas incumplidas de la Comisión.





Fuente: Infobae