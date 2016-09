El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sentenció que nadie expulsará a su país del Mercosur, y advirtió que si lo "sacan por la puerta", se meterá "por la ventana" y reiteró que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay son "antipopulares de derecha" que intentan perjudicar a la nación petrolera.



Maduro advirtió que "nadie" sacará a su país del Mercosur





"Somos Mercosur, Venezuela es Mercosur. No quieren solo expulsar a Venezuela, sino desmembrarlo. Acabar con Mercosur, entregarlo a Estados Unidos, a través de un ALCA (tratado de libre comercio)", enfatizó en su programa de radio y televisión "En contacto con Maduro".





El mandatario insistió en que los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay son "antipopulares, de derecha", que intentan expulsar a Venezuela del bloque de integración, indicó DPA





"No nos pueden expulsar. Venezuela no sale del Mercosur; si nos sacan por la puerta nos meteremos por la ventana. Venezuela es Mercosur, Mercosur está aquí en la Venezuela de Simón Bolívar", abundó.





Los cuatro países fundadores de Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay - decidieron desconocer la presidencia pro témpore de Venezuela y asumir el cargo de manera conjunta en el presente semestre.





Además, advirtieron a Caracas que debe asumir todos los tratados para ser miembro pleno del bloque, para lo cual le dieron plazo hasta el 1 de diciembre para que su Parlamento confirme la pertenencia al bloque regional.





Maduro sostiene que Venezuela está en ejercicio pleno de la presidencia de Mercosur, que recibió luego que Uruguay cumpliera su mandato.