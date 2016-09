Cristina Kirchner criticó a Macri por sus dichos de Malvinas y pidió un "desagravio"

En medio de la polémica generada en torno a los dichos del presidente Mauricio Macri sobre la posibilidad de negociar la soberanía de las Islas Malvinas, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto hoy en La Plata y disparó contra él: “Cuando uno escucha hablar tan ligeramente de las cosas tiene la tendencia a decir 'qué maldad'. Pero no, no hay que atribuir a la maldad. Apenas es explicable desde la estupidez”.





Desde el Club Atenas de La Plata, donde cerró un acto organizado la Federación Universitaria de esa localidad, la ex mandataria pidió“desagraviar a todos aquellos que dieron la vida por la Patria y que volvieron de las islas de nuestras Malvinas”.





“En nombre de todos los que estamos aquí presentes le pedimos perdón a nuestros combatientes, a los veteranos y familiares, a los que se quedaron en las islas. Porque el Reino Unido se sigue negando a las muestras de ADN para que sepamos quiénes son nuestros muertos en Malvinas”, sentenció.





Quiero en este día desagraviar a todos los que dieron la vida por la Patria y a los que volvieron de nuestras Islas Malvinas. pic.twitter.com/OvEbDiw3fY

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 21 de septiembre de 2016





Por su parte, indicó que la soberanía de las Malvinas es un reclamo que debería seguir en alto. “Defender la soberania y representar el reclamo es una tarea que cruza transversalmente a toda la sociedad”, y agregó: “Que nadie quiera convencernos de que la memoria y la historia son el pasado. Al contrario, la memoria y la historia nos permiten comprender el presente y construir el futuro”.





También aprovechó la oportunidad para pegarle a los medios de comunicación: “Desde los medios tratan de invisibilizar y cubrir pero finalmente, más temprano que tarde, siempre terminan mostrando la hilacha”.





Por último, también habló de política y aseguró: “Este País vuelve a ser desigual, injusto, inequitativo. Tenemos que volver, no importa el nombre, lo que importa es que podamos volver a construir una gran mayoría”. Con esa misión le encargó a los militantes “la tarea y el desafío” de “persuadir y convencer”. “De eso se trata ser mejores para poder volver mejores”, concluyó.





Fuente: Clarin