El posteo de Griselda Siciliani, dos meses y medio atrás: "Escoge un amante que te..."

Como quien da dos pasos hacia atrás para apreciar una obra de arte, la separación de Griselda Siciliani y Adrián Suar se observa de una manera muy distinta al hacer un racconto de lo ocurrido en estos últimos meses. Y de qué hicieron los protagonistas en las redes sociales, por ejemplo.





"Lo sabemos hace un montón", contó ahora Florencia Torrente, la hermana de Tomás Kirzner, hijo de Suar. ¿Cuánto es un montón? "Es bastante…", profundiza Floppy. ¿Y podría ser dos, tres meses atrás? Para esa fecha, Siciliani hizo el siguiente posteo en Instagram:





Pero no son más que interpretaciones. Como cuando el lunes Griselda, al concluir una jornada de grabación de la ficción de Telefe, habló con Intrusos. Y contó que nunca le preguntó a Suar sobre una infidelidad, en todo el tiempo que estuvieron juntos. Esto es, ocho años. Eh… no, no. "En diez años le pregunté por esas cosas", puntualizó la actriz.





Pero, ¿cómo? ¿No fueron pareja durante ocho años? Por ahí Floppy tendrá algo para decir al respecto. ¡Es que ya no se entiende nada!





Fuente: Teleshow