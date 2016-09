Impactante: Pity, la numeróloga, le vaticinó a Isabel Macedo cuándo se casaría y con quién

El próximo sábado Isabel Macedo contraerá matrimonio con Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta. El amorío entre la modelo y el mandatario comenzó en marzo de este año y el flechazo fue inmediato. Se conocieron por amigos en común y rápidamente confirmaron el noviazgo. "Estoy enamorado", confesó él cuando habló por primera vez de la relación.





En los meses previos al nacimiento de este bello cuento de hadas, hay una historia que realmente sorprende. A fines de 2015, Pity la numeróloga le anticipó a Macedo que iba a cruzarse con el amor de su vida. El tiempo pasó y los hechos validaron las palabras de la experta en numeromancia.





La modelo consultó a Pity en noviembre del año pasado luego de su ruptura con el polista Martín Tassera. "¿Por qué no tengo pareja?", contó la numeróloga a Teleshow fue lo que le preguntó Macedo. "Le dije 'se viene un gran cambio en tu vida, vas a conocer a un hombre mayor que vos, a un político y te vas casar con él'", precisó.





No sabes lo feliz que soy!!! Me explota el corazón de amor!!!--❤️ Sos demasiado genial @numerologapity la numero 1 https://t.co/M4v0AvBEij

— isabel macedo (@belisamacedo) 11 de marzo de 2016





Pity explicó que Marcedo reaccionó con asombro y cierto escepticismo ante la exactitud de los datos: "Le di las características de la persona que iba a conocer y le di la fecha aproximada de la boda. Ella no lo podía creer y me dijo 'si llega a suceder, te invito a mi casamiento'".





"Hace pocos días me llamó para decirme que me espera el sábado en el casamiento. Me contó que grabó la conversación en la cual yo le vaticiné esto que hoy está viviendo", añadió.







Por último, Pity reveló que la maternidad está en el horizonte de Macedo y Urtubey. "En el verano va a empezar a buscar y en 2017 van a anunciar que esperan un hijo. Veo un hermoso futuro para esta pareja y estoy feliz que ella haya reconocido en Twitter que lo que yo anticipé", sentenció.





Fuente: Teleshow