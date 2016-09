Según Forbes, estas son las 10 empresas más innovadoras del mundo

La revista Forbes se dio el lujo de calmar un capricho editorial en base a un concurso de popularidad: ¿Cuáles son las empresas más innovadoras del mundo? ¿Qué lo determina? "La sabiduría de la multitud" es la respuesta que la revista estadounidense utilizó para describir los métodos que han utilizado para crear un ranking que identifica a las empresas que esperan ser innovadoras, ahora y en el futuro.





"La diferencia de las empresas radica en la capacitación que adquieran en el mercado y el valor presente neto de los flujos de efectivo de las empresas existentes. La diferencia entre ellas es el bono otorgado por los inversores de capital en base al pronóstico de los mismos para determinar el crecimiento y la rentabilidad de las empresas en los años siguientes", explicó Forbes.





Para que una compañía pueda ser incluida dentro del ránking (Forbes seleccionó 100), necesita siete años de datos financieros públicos y 10 mil millones de dólares en capitalización de mercado.





"Se incluyen sólo las industrias que se sabe que invertir en la innovación, con exclusión de las industrias que no tienen ninguna inversión medible en I + D (investigación y desarrollo), por lo que los bancos y otras servicios financieros no hacen la lista. Tampoco las empresas de energía y minería, cuyo valor de mercado está ligada más a precios de los productos que la innovación", aclaró Forbes.





Las 10 compañías más innovadoras





Tesla Motors – USD 28.4 mil millones





La compañía estadounidense ubicada en Silicon Valley, lidera el ránking. Según la revista Forbes, logró un un índice de innovación de 82,4%. Creada por Jeffrey B. Straubel, Elon Reeve Musk and Marc Tarpenning en julio de 2013 es un ejemplo del crecimiento en la fabricación de automóviles eléctricos de lujo.Sus acciones en agosto alcanzaron un valor de USD 248,4 cuando en febrero de 2013 se situaban en tan sólo USD 36.





Salesforce – USD 51.9 mil millones





Líder de software online en la gestión de la relación con el cliente, ocupa el puesto número dos de la lista gracias a una cuota con un índice de innovación del 75,52%.





Regeneron Pharmaceuticals – USD 42.4 mil millones





Eric M. Shooter, fundó en 1888, una de las farmacéutica líderes en EEUU. Dedicada al desarrollo de medicamentos oncológicos, para la artritis reumatoidea, asma y dermatitis atópica ,con un indicativo de de innovación de más de un 72%







Incyte – USD 14.4 mil millones





La biofarmacéutica especializada en oncología y en el desarrollo tratamiento terapéuticos médicos, ocupa en el cuarto puesto con el 71%.







Alexion Pharmaceuticals – USD 35.8 mil millones





Destinada a la investigación y avance de productos farmacéuticos en el tratamiento dolencia raras, como la terapia de reemplazo enzimático con índice de innovación de casi 70%.





Under Armour – USD 16.2 mil millones





La firma de moda deportiva que supo revolucionar el mercado con prendas masculinas y femeninas de diseño, al igual que calzado y accesorios fitness.Con operaciones en todo el continente, América Latina, Europa, Medio Oriente y África. Fundada por Kevin A. Plank en 1996 con sede en Baltimore. Su índice de innovación en 2015 alcanzó el 68,92%.





Monster Beverage – USD 25 mil millones





Dedicada a al mercado de bebidas energéticas, gaseosas y jugos, tiene aproximadamente unas 2.500 marcas registradas y comercializa sus productos en Australia, Brasil, Canadá, Europa, México. Con un 68,8% de índice de innovación ocupa el séptimo lugar del ránking







Unilever Indonesia – USD 24.1 mil millones





La compañía británica-neerlandesa considerada una de las mejores marcas mundiales en productos de consumo masivo a nivel mundial, obtuvo el 67% de perfeccionamiento.





Vertex Pharmaceuticals – USD 21.4 mil millones





Empresa estadounidense que comercializa y distribuye equipos para laboratorio, biotecnología, investigación, higiene de enfermedades severas se encuentra en el noveno puesto con un índice de innovación de 67,9%. Fundada por Joshua S. Boger in 1989 y sede principal en Boston.





BioMarin Pharmaceutical – USD 15.2 mil millones





Creada en 1997 se desarrolla en la industria de la biotecnología y la farmacología con un porcentaje de 67,43 en innovación.





Fuente: Infobae