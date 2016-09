Bauza: “Icardi está siendo seguido: nunca hubo reparos por ningún jugador”

“Icardi es un jugador que en cualquier momento puede ser citado. Está en la consideración de los sesenta futbolistas que estamos siguiendo”, reveló Edgardo Bauza en el predio de AFA, donde recibió a Télam.





Icardi es uno de los futbolistas destacados del fútbol italiano y el martes destacó en una conferencia de prensa que “sería lindo jugar con Messi, es el mejor futbolista del mundo”.





Sin embargo, el entrenador reconoció que “la prioridad la tiene el equipo, el grupo y luego todo lo demás”, y ningún jugador le solicitó que convocara o no a algún futbolista.





“Yo les dije a todos y el que se merezca ser citado, estará, como seguimos al “Mudo” (Franco) Vázquez”, indicó.





El ex técnico de San Lorenzo admitió que, para la doble fecha de eliminatorias frente a Perú y Paraguay, tendrá en el plantel a Gonzalo Higuaín, Lucas Pratto y Lucas Alario.





Precisamente, se deshizo en elogios para el delantero de River: “Es el nueve del futuro y tiene un enorme crecimiento, con un gran aprendizaje que no sólo lo hizo en Colón y River, con goles importantísimos con cosas por mejorar”.





Predio de AFA en Ezeiza:





El Patón explicó que “Alario tendrá seguramente pocos minutos”, aunque dijo que necesita que esté junto con el plantel para sumar experiencia.





Por otro lado, Bauza defendió a Sergio Romero, de una floja actuación frente a Venezuela, en Mérida. “Hoy por hoy, para mí es el mejor arquero”.





“Sergio es el arquero titular de la Selección, esa es la decisión. Tuvo contra Venezuela un par de situaciones que por la cancha no lo ayudaron para tomar una buena resolución o dar un rebote largo”, admitió.





Sin embargo, Bauza reconoció su preocupación sobre los minutos de juego que tienen los convocados para la albiceleste en sus clubes. “Muchos muchachos no juegan y estamos tratando de ver si suman minutos, estamos preocupados, pero sabemos que son situaciones y que a mediados de año o finales veremos si buscan otros clubes”, cerró.