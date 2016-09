Boudou negó haber adulterado documentos en la compra de autos para el Ministerio de Economía

En una ampliación de indagatoria, y asistido por su abogado Fernando Durañona, Boudou negó su responsabilidad en la adulteración de un documento que avaló la compra de esa flota de autos de lujo y sostuvo que, de haber ocurrido una

irregularidad, correspondía al ámbito de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por entonces a cargo de Daniel Reposo.





“No tuve ninguna participación ni pude haberla tenido, dado que, de haber ocurrido fue en el ámbito de la Sigen”, indicó en su descargo el ex vicepresidente y ex ministro de Economía, quien el 2 de septiembre pasado fue procesado en el marco de ese expediente, mientras que, en la causa por la quiebra fraudulenta de la ex Ciccone Calcográfica, está a las puertas de ser enviado a juicio oral.





Además, el ex vicepresidente negó haber tenido injerencia para que se extendiera el documento de la Sigen tomado como aval para la compra de los 19 autos de alta gama hecha desde el Ministerio de Economía.





De hecho, la ampliación de la indagatoria de hoy se le hizo bajo el cargo de haber utilizado como aval para la compra un documento apócrifo que figuraba como extendido por la Sigen.





Cuando fue interrogado como imputado, el ex funcionario de la Sigen José Carlos Valdivia Campos, dijo al juez federal Sergio Torres que no le pertenecía ni sabía quién podía haber hecho la firma que se le atribuyó en la nota 734/2008 de la Sigen.





En tanto, un informe producido por las actuales autoridades de la Sigen consignó que el organismo nunca remitió el informe 734/2009.





En aquella oportunidad, Valdivia Campos había afirmado también ante la Justicia que un informe de la Sigen sobre precios indicativos de los vehículos, no fue incorporado al expediente de la licitación.





A Boudou se le amplió la indagatoria luego que el fiscal federal Ramiro González le imputara nuevos ilícitos.





Por los mismos hechos, el fiscal también mencionó al ex titular de la Sigen Daniel Reposo; al ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Economía, Alvaro Palencia Reffino; al ex secretario Legal y Técnico de esa cartera, Benigno Vélez; y a la gerente de Normativa y Técnica, María Isabel Fimognare.





Fuentes judiciales dijeron que el fiscal involucró en el hecho a Fernando Guido y Guido Guidi, responsables de la concesionaria que vendió los vehículos en el marco de una licitación que comenzó como pública pero que luego, según constancias del sumario, habría sido "direccionada".





El procesamiento de Boudou (y el de otros implicados en la causa) por la compra de automóviles para el Ministerio de Economía fue apelado y se encuentra a estudio de la Cámara Federal.