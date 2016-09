Macri: "Hay que trabajar con la Justicia para evitar las cárceles de puerta giratoria"

En diálogo con radio La Red desde Nueva York, en la última jornada de su visita oficial a los Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandatario consignó que su Gobierno reconoció "desde el primer día" que "la seguridad y el narcotráfico son un problema grave", lo que derivó en "un cambio de tendencia importante", según juzgó.



"Una de las principales razones que potenció e incrementó el nivel de violencia en los delitos fue el avance de la droga en la Argentina en la década pasada", dijo el presidente y consideró "un gran avance" al plan "Argentina sin narcotráfico" que presentó a fines de agosto último "con todos los gobernadores" en Tecnópolis.



"Hemos dicho desde el primer día que la seguridad y el narcotráfico son un problema grave", remarcó Macri y aseguró que, para afrontar la problemática, "hay que volver a invertir en las fuerzas de seguridad, mejorar su capacitación, darles tecnología y herramientas, y hay que trabajar con la Justicia para evitar las cárceles de la puerta giratoria".



El mandatario consideró que, para mejorar la seguridad ciudadana, hace falta "un trabajo conjunto" que incluye no sólo a las fuerzas policiales sino también a las autoridades nacionales y provinciales de Educación, que "trabajan a todo vapor intentando mejorar la calidad de la educación pública".



En ese marco, destacó "todo lo que hace que trabajemos en la prevención y en contener el delito en los niveles que está en la Argentina hoy".



Por último, Macri evaluó que, en estos meses, se obtuvo "un cambio de tendencia importante" porque "ha bajado enormemente la circulación de droga en el país con el solo hecho de enfrentar el tema" del narcotráfico y "controlar las fronteras".



No obstante, admitió que "falta muchísimo" por hacer en la materia y dejó en claro que se trata de un objetivo que "no se logra de un día para el otro".



