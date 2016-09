Bebes en cajas: el drama de los hospitales en Venezuela por la crisis económica

ANZOÁTEGUI.- La crisis en Venezuela ya no distingue nada. Las fotos que se dieron a conocer en las últimas horas son prueba de ello: en el hospital Domingo Guzmán Lander de la ciudad de Barcelona, capital del estado de Anzoátegui, los recién nacidos deben ser acomodados en cajas de cartón, ante la falta de cunas.



La situación fue denunciada por un empleado del centro hospitalario que, indignado, decidió tomar imágenes de lo que ocurría para mandarlas a la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición al presidente Nicolás Maduro que en diciembre pasado obtuvo la mayoría parlamentaria y que ahora lleva adelante una moción para un referéndum sobre la gestión actual.



El director nacional del Seguro Social, Carlos Rotondaro, reaccionó en las redes sociales y anunció que se abrirá una investigación por lo ocurrido, de acuerdo a lo publicado por la cadena CNN.



Aunque las fotos son duras, no sorprenden. El país bolivariano atraviesa una situación económica y social grave. Los supermercados no tienen productos en las góndolas, ni siquieras los de uso diario y necesario. Además, en las farmacias faltan medicamentos de todo tipo. Y las colas a la hora de conseguir productos pueden ser kilométricas.



En las últimas semanas, Colombia y Venezuela decidieron abrir sus fronteras para permitir a los ciudadanos que puedan ingresar al país vecino para allí sí abastecerse de alimentos y demás productos necesarios para vivir.



Esta decadencia económica que el mandatario chavista niega provocó que decenas de hospitales y clínicas de todo el país no tengan insumos para nada. De acuerdo a información suministrada por el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León, los centros médicos trabajan con solo 5% de los materiales médicos necesarios. Desde la Federación Farmacéutica Venezolana confirmaron que la escasez de medicamentos supera el 80%; además, unos 13.000 médicos, es decir más del 20% de los especialistas, decidieron abandonar el país durante los últimos años cuatro años por la crisis y los bajos salarios.



Hace unos meses, los médicos decidieron denunciar la crítica situación del sector ante las autoridades gubernamentales. Por eso concurrieron a la Asamblea Nacional. "Pongamos a un lado, aunque sea por esta vez, las diferencias políticas, y trabajemos juntos por la salud de la familia venezolana", dijo Cristian Pino, médico y directivo del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes (IAHULA) del estado Mérida a Maduro.



