Por orden judicial, allanaron las oficinas de la empresa Camyen

La medida fue para la búsqueda de elementos probatorios, en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Penal Nº 6, luego de un secuestro de material semiprecioso (rodrocrosita), realizado en el aeropuerto Felipe Varela.



En un primer momento se había especulado con que la orden respondía a la denuncia realizada por el viceministro de Defensa de la Nación, Héctor Lostri, que acusó al ex titular de Fabricaciones Militares, el camporista Santiago Rodríguez, por el vaciamiento de una mina de rodocrosita en Andalgalá y el comercio ilegal de la piedra semipreciosa.



Según el escrito presentado al fiscal Eduardo Taiano y al juez Ercolini, la Camyen, empresa adjudicataria, sólo le pagaba al Estado nacional un canon de $ 65.000 anuales, cuando las reservas de la mina equivalían a 1.500 millones de dólares.



Sin embargo, tras realizarse el allanamiento, el presidente de Camyen, Daniel Issí, realizó una conferencia de prensa, en la que aclaró que el procedimiento “no tiene relación con la denuncia del ministerio de Defensa, sino que el fiscal solicitó información respecto de un secuestro de rodocrosita en el aeropuerto. Se llevaron comprobantes de facturación, stock de mineral -en mina y depósito- y registro bancario”.



“No me sorprendió, porque el fiscal Sago nos venía pidiendo información. Nosotros cumplimos en tiempo y forma y estamos abiertos a las investigaciones que quieran hacer”, indicó Issí.



Sobre la denuncia realizada por Héctor Lostri, indicó que no entiende “cuál es el punto de vista que él da a conocer, porque dice irregularidades en el contrato. Nosotros teníamos un contrato con Fabricaciones Militares por cuatro años, que se firmó en el 2013. Ese estaba a punto de vencer y Camyen tenía un plan de inversiones, pero, para continuarlo, implicaba el desembolso de un suma importante, por ello necesitábamos la certeza que íbamos a renovar el contrato”. En cuanto al contrato, especificó que se paga un canon mensual del 3 por ciento del valor neto de facturación. “El año pasado teníamos una facturación cercana a los 24 millones de pesos y 900 mil pesos a Fabricaciones Militares. Este año no tuvimos ventas, han bajado”.



Sobre la vinculación de Angel Mercado, comentó: “Siempre se dicen cosas. Si dice que Angel Mercado maneja Camyen, que vengan y lo certifiquen. Hay un directorio en la empresa y estamos abiertos a brindar información y a todas las auditorías necesarias” .