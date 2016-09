Aduca reclama un adicional de 3 mil pesos para todos los cargos

La secretaria General de Aduca, Olga Ponce de León, en diálogo con LA UNION, confirmó que solicitaron al ministro de Educación de la provincia, Daniel Gutiérrez, un adicional de 3 mil pesos para todos los cargos.



En ese contexto, Ponce de León dijo que durante las dos reuniones que mantuvieron con Gutiérrez la semana pasada, solicitaron la urgente recomposición salarial; además, que se cumpla con la regularización del cogobierno escolar, y dejaron planteados además la situación de las dos escuelas de Santa María, que habían perdido la zona geográfica. En este último punto, Ponce de León explicó que el funcionario, a través de una resolución ministerial, devolvió la zona geográfica, lo cual permitirá que en el póximo cobro los docentes puedan percibir este ítems.



“Hemos pedido al ministro Gutiérrez una urgente e inmediata recomposición de nuestro salario, para ello le pedimos un adicional de 3 mil pesos para todos los cargos, a cobrar con el sueldo que se paga en octubre. El ministro dijo que se reunirá con su par de Hacienda (Ricardo Aredes) y que va plantear esta posibilidad; si bien no nos prometió nada, tampoco lo descartó, dijo que en los próximos días podría tener una respuesta. Nosotros confiamos que sí, porque nuestro salario está cada vez peor. Aa principio de este año estamos en el antepenúltimo lugar de los peores pagos de todo el país, y actualmente pasamos a ocupar el último lugar”, disparó.



Consultada respecto de la convocatoria a paro para el jueves y viernes venidero, por parte de los 5 gremios docentes: UDA, Sidca, Ateca, Sadop y Suteca, unidos a los otros gremios, la referente de Aduca calificó de inapropiada la medida de fuerza, por lo menos la que impulsan los gremios docentes.



Y señaló que el acta acuerdo establecía que una vez que la inflación supere un 25 %, recién se volvería a discutir el incremento salarial.



En esa línea, Ponce de León afirmó que el índice de inflación alcanza un 21 %, y recordó además que en el segundo párrafo del acta firmada oportunamente, establece además que en 2017 volverán a sentarse la partes para negociar mejora salarial.



“Ellos (gremios docentes) han firmado un acta compromiso, donde acordaron que la fecha para abrir paritarias recién será en 2017, entonces no se entiende por qué ahora no respetan lo que firmaron y presionan por querer cambiar algo que ellos mismos han prestado acuerdo”, concluyó la representante de los docentes autoconvocados.