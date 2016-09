Histórico: Antofagasta ya tiene su Nivel Terciario

Se trata de un hecho histórico para la comunidad, ya que es la primera vez que se implementa una oferta educativa de este nivel en el departamento. La tecnicatura funcionará en la escuela secundaria N° 39, de la Villa de Antofagasta, como anexo del Instituto Superior Técnico Industrial Néstor Kirchner, ofreciendo la certificación por módulos de trayectos formativos, lo cual permitirá que en tan sólo un año el estudiante se reciba de Operador Socioproductivo en la especialidad, facilitando con esto el acceso al sistema formal de enseñanza a jóvenes y adultos.



Gutiérrez destacó la importancia que tiene para Antofagasta la apertura de esta tecnicatura, considerándola como un hecho histórico para la comunidad. “Quiero dirigirme a los jóvenes que van a estudiar por primera vez en la historia de este departamento un estudio superior, para decirles que por primera vez vamos a lograr que no emigren para ampliar su nivel educativo, y que si algún día deciden irse, será por su propia voluntad y no en búsqueda del estudio. Ustedes abrirán el camino para los demás chicos, y nuestro deseo es que dentro de un tiempo no posean sólo esta oferta, sino que tengan muchas más ofertas educativas para elegir”.