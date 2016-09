Anestesistas no brindarán cobertura por falta de pago de los sanatorios

El titular del Colegio de Anestesiólogos, Wenceslao Haliska, detalló que los sanatorios son aquellos que facturan por la realización de convenios con PAMI, la cual debe mantenerse al día en lo que hace la administración financiera. De acuerdo con lo indicado, los anestesistas del interior desde hace meses reclaman que las prácticas no les son abonadas por los sanatorios, lo que indicaría que la obra social no se mantiene al día.



Haliska aseguró que existen deudas en sanatorios del interior, que llegan a los tres meses, mientras que en Capital se abonan las prestaciones pero con un 40 por ciento de diferencia y con planes de cuotas que no se cumplen, es decir, son algunos sanatorios los que cumplen y PAMI así lo reconoce.



“Somos prestadores. Los sanatorios hacen convenios con PAMI, y luego no pagan a los anestesistas. Cuando iniciaron los reclamos de los sanatorios, en Capital nos pagaban con 40 por ciento de diferencia y planes de cuotas que no se cumplen. No podemos llevar un control de lo cobrado. Sólo un sanatorio nos abona en tiempo y forma, por eso no entendemos qué pasa con el resto”, explicó Haliska.



Tras las demoras en los pagos, desde el Colegio de Anestesiólogos trascendió que el problema radica en la administración sanatorial. “Ellos firman un convenio y el sanatorio debe cobrar y tercerizar”.



Mientras se mantiene este conflicto, que afecta directamente al jubilado y beneficiario de la obra social, PAMI sigue descontando regularmente de los haberes y el paciente no recibe el servicio.



Finalmente, el referente dio a conocer que hasta el momento sólo se brindaba servicios a los pacientes programados y casos de urgencia.