Trabajadores de ALCO se manifestaron frente a la Casa de Gobierno

Ayer por la mañana, personal de la empresa ALCO, ubicada en Sumalao, decidió hacer público su reclamo enfrente de Casa de Gobierno aduciendo que, desde hace un año y cinco meses se encuentran en dependencia de la empresa, sin realizar tareas de producción ni percibir haberes.



Se trata de treinta empleados que se mantienen en las condiciones señaladas y que aseguran que la realidad es diferente a la del resto de los empleados que no perciben sus quincenas ni aguinaldo.



“No hay solución y no se hacen los controles que deberían realizarse. Hace un año y cinco meses que no trabajamos porque no hay producción. Pedimos hablar con la Gobernadora para ver la posibilidad de una mediación, estamos sufriendo mucho y por ello presentaremos nota”, expresó uno de los trabajadores, quien además agregó que no pueden conseguir trabajo en ningún lado porque en el sistema los treinta figuran como activos y “la única forma de despegarnos de la fábrica es renunciando, lo cual sólo le conviene a la empresa. Pero queremos seguir trabajando. No se produce y sólo se paga a compañeros que se quedan en la casa. Es muy dura nuestra realidad”, finalizó el trabajador.