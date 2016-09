Macri le dijo a la primer ministro británica que está dispuesto a comenzar el diálogo

El presidente Mauricio Macri le dijo este martes a la primer ministro británica, Theresa May, que está "listo" para "comenzar un diálogo abierto que incluya el tema soberanía sobre las Islas Malvinas" porque, agregó, "es el tema número uno, es parte nuestra".





"En el almuerzo sí saludé a Theresa May, nos cruzamos con la primer ministro británica, y le dije que estoy listo para comenzar un diálogo abierto que incluya por supuesto el tema soberanía sobre las Islas Malvinas", reveló el Presidente esta tarde al concluir su segunda jornada en las Naciones Unidas





El encuentro entre Macri y May tuvo lugar en el marco del almuerzo que el secretario general de Naciones Unidas, Ban KI Moon, ofreció a todos los jefes de Estado y Gobierno que participaron hoy de la apertura del 71° período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas.





Macri no estaba sentado en la misma mesa que May sino que la primer ministro británica estaba en la mesa de al lado, y, según su relato, "se cruzaron al borde de las mesas".





El mandatario relató que May le dijo "que sí, que habría que comenzar a conversar", y que coincidió en que, aunque sea un proceso que llevará años, lo bueno es que comience.





Dijo también que "no hubo ninguna referencia a la declaración conjunta" que firmaron ambos cancilleres recientemente en Buenos Aires, que abre la puerta a que las dos naciones empiecen a trabajar en diversos temas.





Queda muy claro que lo que se firmó con el Reino Unido, precisó Macri, "es una declaración, donde cada uno plantea lo que quiere discutir. Nosotros planteamos el tema de soberanía y de pesca, y ellos la exploración de petróleo y la conexión aérea con la isla", punteó.





Al ser consultado sobre si May hizo alguna referencia a su discurso en las Naciones Unidas, el Presidente apeló al buen humor y bromeó: "Me dijo que fue lo mejor que escuchó en muchos años".





"Fue un minuto, fue algo muy informal", remató el Presidente, ante la presión de los medios de prensa argentinos que querían más detalles.





Macri también hizo referencia a las críticas que llegan desde la oposición respecto a la declaración conjunta, porque afirman que no incluye la soberanía, y dijo que "es el tema número uno, es parte nuestra", dijo, y explicó que en esta nueva etapa de la Argentina el camino es "el diálogo" sobre "todos los temas", incluída la soberanía.





"Ellos aceptan dialogar sobre todo", aseguró, y agregó que "hay que tener cuidado, hay que manejar la ansiedad" porque esto va a llevar muchos años.





"En algún momento, lo que es obvio, que es que las Malvinas son argentinas se va a dar, pero si no comenzamos el diálogo es tiempo perdido, que es lo que pasó en los últimos doce años".





El presidente argentino compartió mesa con su par de Panamá y con el de Polonia, con el que espera reunirse mañana, último día en Nueva York para el Presidente, entre otros mandatarios.