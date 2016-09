¿Qué dijo Esteban Lamothe sobre la separación de Adrián Suar y Griselda Siciliani?

La separación de Adrián Suar y Griselda Siciliani sigue dando que hablar a pesar del paso de los días. A pesar de que ellos aseguraron que la ruptura fue en buenos términos, los rumores de terceros en discordia no tardaron en llegar. Por un lado se la mencionó a Lali Espósito y por el lado de la protagonista de Educando a Nina, a Estaban Lamothe.



Tras los dichos, el actor de Underground rompió el silencio a través de las redes sociales: "Sólo decir que las versiones que circulan sobre mí, involucrándome en un tema tan doloroso y delicado de gente querida son falsas. Gracias", escribió en su cuenta de Twitter y su mujer, Julieta Zylberberg lo retuiteó.





— esteban lamothe (@estebanlamothe) 19 de septiembre de 2016





Lamothe y Siciliani son la pareja protagonista de la tira de Telefe, Educando a Nina y juntos realizan varias escenas subidas de tono, por lo que no resultaría extraño pensar en una cuestión de celos por parte de Suar.





Lali Espósito también fue señalada como una posible tercera en discordia y estalló en las redes sociales: "Qué ridículo que se me involucre en la separación de dos personas", escribió la actriz que se encuentra de gira en Italia.





Para terminar de descartar cualquier tipo de rumor sobre presuntas infidelidades, Suar aseguró en su círculo íntimo que tanto Lamothe como Lali se estaban "comiendo un garrón" y dejó entrever una posible reconciliación con su ex.





Aunque se desconocen los verdaderos motivos de la separación del productor y la actriz, una de las sorpresas de este año fue cuando ella decidió pasarse al canal de la competencia. Aunque se mostraron felices el uno por el otro, Siciliani confesó que dentro de su casa se hacían chistes por el rating.





Fuente: Teleshow