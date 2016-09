Murió la mujer de Pablo Álvarez

Anabel Balzano, la mujer del futbolista de Racing Pablo Álvarez, murió este martes después de luchar contra una grave enfermedad por la que incluso había sido intervenida quirúrgicamente.







El defensor había tomado la determinación de mudarse a Buenos Aires para estar cerca de ella y su familia, más allá de que fue muy querido en su paso por Rosario Central y en la entidad canalla pretendían retenerlo. Desde su arribo a la Academia, no pudo debutar oficialmente por una lesión muscular que le impidió entrenarse a la par del grupo.





Álvarez surgió en Boca y también vistió las camisetas de Estudiantes de La Plata, Catania de Italia (tres ciclos) y Zaragoza de España. A pesar de tener solamente 32 años, se rumoreó la posibilidad de su retiro en un pasado no muy lejano, producto de la enfermedad de su esposa.





Había calificado como el peor momento de su vida cuando le comunicaron de su enfermedad. "Mi mujer tiene más huevos que yo y me hace mirar para adelante, no me queda otra que seguir ese ejemplo", declaró hace un tiempo, cuando ya venía luchando junto a ella contra su afección.





A través de las redes sociales, el mundo del fútbol se movilizó para enviarle sus condolencias.





Racing Club lamenta el deceso de Anabel Balzano, esposa de Pablo Álvarez y acompaña al jugador y a su familia en este difícil momento.

— Racing Club (@RacingClub) 20 de septiembre de 2016





El CABJ acompaña el dolor de Pablo Alvarez, nacido en Inferiores del club, y le envía un abrazo xeneize a toda su familia. ¡Mucha fuerza!

— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 20 de septiembre de 2016





#FuerzaPablo Rosario Central lamenta profundamente el deceso de Anabel Balzano, mujer de Pablo Álvarez y lo acompaña en este difícil momento pic.twitter.com/127bTRv7GA

— Rosario Central (@CARCoficial) 20 de septiembre de 2016





El Club Estudiantes de La Plata lamenta el fallecimiento de Anabel Balzano, esposa de Pablo Álvarez y lo acompaño en este duro momento.

— Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) 20 de septiembre de 2016





Fuente: Infobae