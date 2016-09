El Gobierno defendió la auditoría del FMI: “El aislacionismo bobo no nos ha servido”

Luego de 10 años, una misión del Fondo Monetario Internacional llegó al país para auditar las cuentas públicas del Gobierno. La visita, que se extenderá por 12 días y comenzó el lunes, no sólo se concentrará en reuniones técnicas con funcionarios del Gobierno, sino que también contemplará encuentros con economistas de consultoras privadas, líderes sindicales y hasta políticos de la oposición.





El kirchnerismo, que mantuvo una férrea oposición al FMI durante los 12 años en los que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, criticó la misión. Desde Nueva York, donde acompaña al presidente Mauricio Macri, el jefe de GabineteMarcos Peña fue el encargado de replicar los cuestionamientos: "El aislacionismo bobo, de encerrarnos y usar esto como una retórica, no nos ha servido".





El jefe de ministros rechazó además las versiones que indican que la visita de los técnicos del organismo multilateral de crédito influirá en la política económica de Cambiemos. "Eso no va a pasar como pasó en otros momentos", sentenció.





Peña recordó que Argentina era uno de los tres países del mundo, de 190, que no cumplía con el artículo 4 del Convenio Constitutivo del FMI, que contempla una revisión de las estadísticas y los datos de las naciones miembros.





"La Argentina ahora está abierta a ello y eso, al final del día, redunda en que haya créditos más baratos, que las empresas, el país, y los hogares puedan tomar préstamos más bajos", indicó el funcionario en diálogo con Canal 13.





Claudio Loser, ex director del FMI para América Latina, reconoció que hay "ciertos prejuicios muy marcados" en la Argentina que provocaron una antipatía en su población y en gran parte de la dirigencia argentina.





El especialista aseguró que cuando el país miembro no pide un préstamo en general suele dar algunas recomendaciones o recetas basadas en la experiencia internacional que el Estado puede adoptar o desechar.





