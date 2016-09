La Cámara Federal falló contra YPF, que deberá entregar toda la documentación sobre el contrato con Chevron

La petrolera estatal YPF finalmente deberá dar a conocer los detalles secretos del contrato que firmó con la norteamericana Chevron para explotar el yacimiento Vaca Muerta.



Hoy se supo que la Cámara Federal rechazó un recurso extraordinario que la compañía argentina presentó contra una resolución de ese mismo tribunal. Anteriormente, la Cámara había confirmado una sentencia de primera instancia que obligó a YPF a hacer públicas las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron.



La resolución de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Carlos Manuel Grecco, Clara Do Pico y Rodolfo Facio, fue firmada el 13 de septiembre pasado, pero recién se publicó hoy en el Centro de Información Judicial, la web de la Corte Suprema.



YPF había logrado demorar hasta ahora un fallo de julio pasado en el que Cámara ordenaba a YPF a entregar en un plazo de cinco días hábiles toda la documentación del acuerdo que firmó a mediados de 2013 con la multinacional.



El argumento de la empresa era que el contrato incluye secretos industriales y otros detalles confidenciales, cuya difusión podrían afectar su posición en el mercado y su relación con otras petroleras.



La pulseada judicial se inició por una denuncia del ex senador socialista Rubén Giustiniani y ya el año pasado la Corte Suprema ordenó su publicación.



Los secretos del acuerdo

Según reveló LA NACION en noviembre de 2014, Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales al país.



Las exigencias de Chevron resultaron efectivas: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética.



Los documentos que reveló entonces LA NACION mostraban algo más. YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones anunciados de inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador.



Fuente: La Nación