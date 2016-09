Tras llegar tarde, Obama se despidió de la ONU con un discurso contra el "burdo" populismo

Barack Obama se despidió hoy de la ONU con su último discurso como presidente de EE.UU. ante la Asamblea General, en el que repudió el "burdo" populismo y advirtió contra los muros.



Cuando había una enorme expectativa por escuchar su discurso de despedida, Obama llegó tarde a la cita. El mensaje del presidente, que dejará la Casa Blanca en enero en manos de Hillary Clinton o Donald Trump, estaba previsto para poco despues de las 10 de la mañana, inmediatamente detrás del de Michel Temer, el presidente de Brasil, que inauguraría la larga serie de discursos de todos los mandatarios ante la Asamblea.



Es tradición que el que hable primero sea Brasil y luego siga Estados Unidos para después continuar con el resto de los jefes de Estado o de Gobierno. Detrás de Obama seguían Chad, Guyana, Francia, Qatar y Argentina. Se esperaba así que Mauricio Macri hablara cerca del mediodía.



Con un discurso que no debía durar más de 15 minutos, el brasileño Temer hizo su debut en la Asamblea. Pero cuando se anunció el turno de Obama, el hombre no apareció. Y se anunció luego que el presidente no había llegado aún al edificio y que por eso tomaría su lugar el líder de Chad, que tuvo una inesperada audiencia. El mensaje del presidente estadounidense es en general el que más concentración de periodistas y de jefes de Estado concentra en el recinto. Finalmente llegó y habló tras el de Chad.



Oficialmente, Obama no tenía agenda oficial para antes de las 10 de la mañana, aunque luego tenía varias reuniones bilaterales y participaciones en otros foros.



El inicio de los trabajos de la 71º sesión de la Asamblea General coincide con la polémica sobre la continuidad o no de la frágil tregua en Siria, que había sido negociada entre Estados Unidos y Rusia. Hasta ayer, Washington daba señales de que no estaba dispuesto a admitir el fracaso de la tregua, y por ello el Grupo Internacional de Apoyo a Siria decidió agendar para este martes una reunión de urgencia al margen de la Asamblea General. Quizás Obama se haya demorado en estos menesteres. Lo cierto es que es algo insólito que un jefe de Estado llegue tarde a esta cita de la que todo el mundo está pendiente.



Su discurso fue sobre "ocho años de progresos" bajo su administración, y una advertencia, acaso a Donald Trump, sobre los riesgos de cerrarse al mundo.



Si bien admitió sobre la necesidad de "corregir la globalización", advirtió sobre los nacionalismos y los populismos, y también sobre los regímenes autoritarios versus los sistemas liberales.



"Un país rodeado de muros se encierra en sí mismo", indicó.



"El mundo se encuentra hoy frente a una elección: ir hacia adelante o volver atrás. Y nosotros debemos ir hacia adelante", dijo. Además subrayó la necesidad de reforzar la confianza en los pueblos. Porque "es más difícil gobernar si la gente pierde la confianza", indicó.



Abogó por "rechazar cualquier forma de fundamentalismo y racismo", al defender además la "democracia real" frente a los modelos autoritarios guiados por "hombres fuertes".



Obama dijo que, ante los desafíos actuales, no le sorprende que algunos vean, a su juicio equivocadamente, la solución en modelos autoritarios frente a "gobiernos incluyentes" y respetuosos del imperio de la ley y los derechos humanos.



Urgió a elegir un "mejor modelo de cooperación" e integración entre los países frente a un "mundo profundamente dividido".



"Las economías funcionan mejor si se reduce la diferencia entre los salarios, entre ricos y pobres", dijo. Y agregó: "El objetivo no es castigar a los ricos, sino hacer más igualitaria la sociedad y prevenir nuevas crisis".



