¿Cómo será la boda entre Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey?

Luego de siete meses de relación, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se casarán el próximo sábado 24 de septiembre en Salta. La pareja realizará una fiesta íntima para 120 invitados. Los detalles del casamiento, ¿qué comerán? ¿Cómo será el vestido de la novia?



La boda se realizará en la residencia del Gobernador, Finca Las Costas. Para recibir a los más de cien invitados se montará una carpa. La idea es pasar un día de campo, es por eso que los novios eligieron agasajar a su gente con un menú regional.



De entrada se servirán empanadas de carne y de queso de cabra, tamales y humitas, más tarde llegará el asado y de postre se podrá elegir entre quesillo con miel de caña, y cuaresmillo, dulce de cayote con nuez o higos en almíbar con helados.



No habrá ceremonia por Iglesia ya que él ya estuvo casado anteriormente. Sólo firmarán la libreta roja el mismo sábado de la fiesta.



Entre los invitados famosos están Carla Peterson y Martín Lousteau, Mariano Martínez, Eleonora Wexler y Federico Amador (los nuevos compañeros de elenco de Macedo), Agustina Lecouna y Milagros Brito. Lejos de las formalidades, la pareja no realizó invitaciones impresas, sino que las envió vía WhatApp.



Para la ceremonia, Isabel eligió un vestido del diseñador Javier Saiach, de color manteca y al cuerpo, de la colección "Gaucho". Se espera que sea algo sencillo. Además, tendrá accesorios de platería salteña realizados especialmente por el orfebre de la gobernación y los zapatos serán de Ricky Sarkany.



En un principio Macedo y Urtubey habían anunciado a través de Marcelo Tinelli que se casarían el 15 de noviembre, sin embargo la fecha habría sido dada apropósito para despistar.



Luna de miel por el momento no habrá. Hace unos días ella contó en Desayuno Americano que no harán ningún viaje ya que ella está con las grabaciones de Amar Después de Amar y él tiene mucho trabajo.



Desde hace días la actriz comenzó a expresar su ansiedad a través de las redes sociales: "Faltan dos semanas, empezó la cuenta regresiva, plenos preparativos", escribió.



