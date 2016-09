El Presidente habla en la Asamblea General de la ONU de la "nueva Argentina"

El presidente Mauricio Macri hablará este martes (12:30 de la Argentina) en el marco de la 71ª Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se realiza en la ciudad estadounidense de Nueva York para intentar "mostrarle al mundo" que la "nueva Argentina" tiene "la vocación de trabajo en conjunto y de ser parte de las soluciones a los desafíos globales".



La agenda del Presidente en Nueva York comenzará a las 8 (9 de Argentina), con su presencia en la ceremonia de bienvenida a los jefes de Estado y de Gobierno en la sede de la ONU y desde las 9 (10 de Argentina) estará ocupando su lugar en la sala de la Asamblea General, donde cerca de las 11.30 hora de Nueva York (12.30 de Argentina) se prevé que dará su mensaje al plenario en séptimo lugar, después del representante de Qatar y antes del de Eslovaquia.



Para las 13 hora de Nueva York está organizado un almuerzo que los mandatarios compartirán con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, que este año se despedirá de la función, en el Salón de Delegados Norte del complejo de Naciones Unidas.



Sobre las 15, Macri tendrá una reunión con su par de Ucrania, Petró Poroshenko, y a continuación tomará parte de la convocatoria del jefe de Estado estadounidense, Barack Obama, bajo la consigna de Cumbre de Líderes sobre refugiados, con foco en la situación siria.



Para las 19, está prevista la participación de Macri y su esposa en la recepción que Obama brindará en el Lotett New York Palace Hotel.



Quizás con distintas palabras a la que usó el lunes, Macri llamará seguramente a los países del mundo a invertir en la Argentina para propiciar su desarrollo económico y su crecimiento; al tiempo que ponga de manifiesto que, en el país, "la gente decidió un cambio", que terminó con "una década de populismo", tal como manifestó en Nueva York en el marco de la reunión anual de la Clinton Global Initiative del ex presidente norteamericano.



"No fue fácil rebalancear la economía luego de una década de mentiras. Estaban llevando a Argentina hacia los mismos tipo de problemas que Venezuela está enfrentando ahora. Todas las cosas no se pueden cambiar en apenas unos meses, pero cada día avanzamos un poco más", aseguró el mandatario argentino en el marco de un reportaje que concedió al diario británico Financial Times.



El lunes fue un día más que intenso para Macri, que hasta se fotografió con Bono, el cantante de la banda irlandesa U2.



Visiblemente optimista y de excelente humor, el Presidente aseguró que Cambiemos "va a ganar" las elecciones legislativas del año próximo, se manifestó "optimista" sobre el futuro de Argentina y criticó los "varios años de populismo" que vivió nuestro país, a los que calificó como "una fiesta en la que terminás aturdido y con jaqueca".



Ante un auditorio repleto de agentes económicos como banqueros y empresarios, en un panel organizado por el diario Financial Times en Nueva York, el Presidente enfatizó: "Siento que esta es una oportunidad diferente, hemos aprendido de los errores y cuál es el camino. Nuestro objetivo es Pobreza Cero".



Macri resaltó las medidas tomadas en el inicio de su gestión, reconoció que muchas fueron "duras" pero que "las reformas importantes las aprobó el Congreso, aún no teniendo mayoría el oficialismo".



Fuente: Télam