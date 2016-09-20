AVISO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELECTRICO Corte N° 143/2016

Martes, 20 Septiembre, 2016 - 02:35
La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
HORARIO: ENTRE 09:00 Y 14:00 HORAS
SOLICITADO POR: CONORVIAL S.A.
DISTRIBUIDOR/S: BAÑADO DE OVANTA 33kV
ALIMENTACION: E.T. HUACRA
MOTIVO: IZAJE DE COLUMNAS PARA REESTRUCTURACION DE LMT33kV EN ZONA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE ACCESO A BAÑADO DE OVANTA.
MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 33kV. REPARACION DE SETA PLAZA DE BAÑADO DE OVANTA.
ZONA EN MT: DESDE RECONECTADOR 33kV UBICADO EN RUTA NACIONAL N°:60 ANTES DEL CAMPAMENTO DE VIALIDAD HASTA BAÑADO DE OVANTA Y ALEDAÑOS.
USUARIOS SINGULARES:
AGROPECUARIA MISTOL ANCHO – ESCUELA BAÑADO DE OVANTA – HOSPITAL DE BAÑADO DE OVANTA.
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS, ANTENAS, POZOS DE AGUA, POSTAS SANITARIAS, ESCUELAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DESTACAMENTOS POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE: BAÑADO DE OVANTA, LAS TUNAS, AMPOLLA, SALAUCA, EL TALARCITO, ALTA GRACIA, POZO EL BAJO, POZO DEL CAMPO, QUEBRACHO BLANCO, SAN RAMON, ETC.
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