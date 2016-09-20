 InteriorMartes, 20 Septiembre, 2016 - 02:35

AVISO DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO ELECTRICO Corte N° 143/2016

Cortes programados
Ec Sapem
energía eléctrica

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA:                     MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HORARIO:                          ENTRE 09:00 Y 14:00 HORAS
                                                                                            
SOLICITADO POR:           CONORVIAL S.A.

DISTRIBUIDOR/S:            BAÑADO DE OVANTA 33kV

ALIMENTACION:             E.T. HUACRA

MOTIVO:                            IZAJE DE COLUMNAS PARA REESTRUCTURACION DE LMT33kV EN ZONA DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO PUENTE ACCESO A BAÑADO DE OVANTA.
MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA DE LMT 33kV. REPARACION DE SETA PLAZA DE BAÑADO DE OVANTA.

ZONA EN MT:                    DESDE RECONECTADOR 33kV UBICADO EN RUTA NACIONAL N°:60 ANTES DEL CAMPAMENTO DE VIALIDAD HASTA BAÑADO DE OVANTA Y ALEDAÑOS.

USUARIOS SINGULARES:
AGROPECUARIA MISTOL ANCHO – ESCUELA BAÑADO DE OVANTA – HOSPITAL DE BAÑADO DE OVANTA.

USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS,  ANTENAS,  POZOS DE AGUA, POSTAS SANITARIAS, ESCUELAS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DESTACAMENTOS POLICIALES Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE: BAÑADO DE OVANTA, LAS TUNAS, AMPOLLA, SALAUCA, EL TALARCITO, ALTA GRACIA, POZO EL BAJO, POZO DEL CAMPO, QUEBRACHO BLANCO, SAN RAMON, ETC.

 

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