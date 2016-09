Se calienta la interna en Cambiemos: Sanz apuntó contra Durán Barba

Mauricio Macri confía plenamente en Ernesto Sanz, uno de los hombres del radicalismo que desde un principio apoyó al hoy presidente para construir el frente Cambiemos, pero hay algo que al mendocino no le cierra, y es la figura del consultor número 1 del PRO, Jaime Durán Barba.

En diálogo con María Laura Santillán durante el programa “¡Mañana empiezo!”, el ex senador nacional habló de su estrecho vínculo con el jefe de Estado (“Hay semanas que lo veo todos los días”, contó), pero también hizo foco en las influencias que él cree no ayudan al Gobierno.

“El Gobierno muchas veces se ha equivocado por seguir la ciencia de Durán Barba”, sentenció el referente de la UCR. “La política no es seguidismo de encuestas, es el ejercicio del poder para transformar la realidad”.

Sanz reforzó su opinión con una comparación histórica: “Si hubiera habido encuestas hace 200 años, San Martín no hubiera cruzado los Andes… El político es el que genera encuestas, no el que depende de ellas”.

En cuanto a los problemas puntuales de la administración macrista, Sanz consideró que: “El tarifazo fue el problema más grande que tuvo el Gobierno”.

En la misma entrevista, el dirigente de la UCR analizó la actualidad política, pero lo hizo con la mirada puesta en el futuro: “Hay que reconstruir el sistema con dos coaliciones”.

Finalmente el ex legislador habló de su futuro y aseguró que no piensa volver a ocupar cargos que le requieran un desgaste diario: “No tengo ninguna intención de volver a la función pública”.

Nexofin