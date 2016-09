Junto a Bill Clinton, Mauricio Macri volvió a darle su apoyo a Hilary

Mauricio Macri se presentó este lunes en un panel de la Fundación del ex presidente Clinton y, entre chistes y sonrisas, dio su respaldo a la candidatura de Hilary.

En un hotel céntrico de Manhattan, el presidente participó de un panel para promover el desarrollo de proyectos benéficos en el mundo relacionados con el calentamiento global, la educación y la pobreza extrema. El ex presidente norteamericano abrió la sesión y luego hubo paneles conducidos por su hija Chelsea y la ex secretaria de Estado durante su gobierno, Madeleine Albrigth.

Entre los presentes estuvo Bono, la estrella de la banda U2, que participó en un panel y habló sobre el drama de los refugiados, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, el premier italiano Matteo Renzi y Ngozi Okonjo Iweala, ex ministra de Nigeria.

Clinton presentó a Macri con un elogio: “Es un líder muy capaz que obtuvo una victoria significativa”. Y el argentino habló, en inglés, sobre los desafíos que le tocó enfrentar cuando asumió. “Argentina ha sufrido décadas de populismo y las cosas habían empeorado desde el 2001. Pero afortunadamente los argentinos decidieron el cambio. Creemos que merecemos vivir mejor, volver al mundo”, dijo el presidente. Y habló de su compromiso de bajar la pobreza, que estimó en un 30% de la población, y también de atraer inversiones.

Cuando la exposición de los panelistas estaba por finalizar, el premier Renzi pidió unos segundos y le dijo a Clinton que su mujer le había dicho que lo invitara el año próximo a la reunión del G7, que se organizará en Italia y que esperaba que asistiera allí como “primer caballero”, una manera de decir que su esposa Hillary iba a ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Inmediatamente después, en medio de las risas y aplausos de los asistentes, Macri hizo lo suyo: “Juliana también lo espera el año que viene en Buenos Aires, para la reunión del G-20”, le señaló.

Nexofin