Fuerte baja de “commodities”

La indignación que habilita “el mercado”

Las utilidades de las empresas crecieron mucho más en el ingreso nacional a costa de la tajada a los salarios. El estado baluarte del neoliberalismo, los Estados Unidos de Norteamérica, la economía postindustrial, muestra como su ingreso per cápita entre 2001 y 2015 creció un 14 % mientras que el salario medio hizo lo propio en un 2%. ¿Distribución equitativa del ingreso? Ficción capitalista. ¿Hacia dónde vamos? ¿Camino hacia la hambruna nuclear? Para colmo de males, resulta que las economías emergentes necesitan altos precios de commodities como el pan de cada día. “Commodities” es un nombre raro que para cualquier persona ajena a la economía podría significar algo así como comodidad o bienestar; sin embargo, con lo que se va a describir a continuación, emergerá todo lo contrario.

Los economistas hablan de soft commodities y de hard commodities. Los primeros son los procedentes del agro y que mayoritariamente son aplicados a la alimentación de la población mundial. Mientras que la familia de los segundos comprenden a combustibles, metales; es decir, a elementos importantes para el desarrollo de la economía mundial tales como el petróleo. Livianos y pesados. Hablaremos primero de los vinculados al alimento.

Entonces, tocará mencionar a: el algodón, el café, la lana, el mijo, el sorgo, el girasol, la avena, la cebada, el lino, la harina, el trigo , el maíz, la soja, los porotos, el maní, la papa, la naranja, la miel, aceites, pellets y demás oleaginosas, cereales, forrajeras y legumbres. Desde luego que esta enumeración es ejemplificativa y, de ningún modo, taxativa. Entonces: ¿Cuál es el problema? Que los economistas los consideran bienes fungibles, mercancías con mercado transparente y por eso justifican que tengan un precio común internacional medido en dólares, salvo que algún gobierno aplique algún subsidio. Esta concepción es cuanto menos ladina y oprobiosa. ¿Por qué? Sencillamente porque no puede valer lo mismo el trigo en Lagos, Zurich, Kathmandú, Munich, Chicago, El Cairo, Manila, Buenos Aires y Montreal. Son países con muy diferentes niveles de vida y condiciones de pobreza. Mientras en algunos no hay prácticamente pobreza (ej: Singapur) en otros la población se muere literalmente de hambre como en Sierra Leona donde esta semana un cargamento de pollos podridos importado desde Brasil fue enterrado para que la gente no lo comiera y, sin embargo, habida cuenta la hambruna reinante, la gente corría desesperada para desenterrar a los pollos podridos y comerlos. Es indignante. Empero, el mainstream económico dice que el trigo vale lo que diga la Bolsa de Chicago, que la lana sale lo que diga el Mercado de Sydney.

Ahora llegó el momento de hablar de los hard commodities. Aquí encontramos a la familia de los metales tales como el oro, el platino, la plata, el paladio, el cobre, el litio, el cobre, el níquel, entre otros… Por otro lado, está la presencia del petróleo, el gas licuado; siendo que cada uno de ellos tiene una variedad distinta y un origen diferente que determina sus precios (Ej: petróleo WTI de Texas, Brent del Mar del Norte).Como lo ha relevado toda la prensa, hace dos años que se llevó a cabo un desplome en la cotización del petróleo lo que conllevó una ostensible preocupación en los “mercados”. ¿Por qué? Si el petróleo es un insumo fabril y al reducirse el costo de los productos, eso deberá ser bienvenido por la actividad económica. Sin embargo, ello no acaece. Veremos el desarrollo de una explicación. Resulta que la reducción en el precio del crudo ha generado que se redujera la actividad en materia de explotación, exploración y extracción (y también el desarrollo de proyectos no convencionales como el “shale”- que utiliza la técnica del fracking: ej.: Vaca Muerta). Este fenómeno provoca la suspensión y pérdidas de empleos y una merma sideral en la rentabilidad de la actividad. En consecuencia, el balance es que las pérdidas de estos ingresos resultó ser un monto mayúsculo en relación con el ahorro que la rebaja de precios de combustible que la situación generó para las fábricas, hogares, etc.

Como corolario de este artículo, se debe poner en el tapete que bajo los cánones del mercado y la égida de la cruel ortodoxia, la economía política (rama de las ciencias sociales) está convalidando que cada vez exista más pobreza y que la concentración de riqueza se vigorice potencialmente en los plutócratas. Esta pauperización de la población se trasunta en mayor mortandad infantil, desnutrición y conspira contra el conspicuo principio de igualdad de oportunidades preconizado por las distintas escuelas del liberalismo económico.