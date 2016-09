Ramón Saadi cuestionó duramente a la gestión Corpacci: “Son una vergüenza”

Ayer, el ex gobernador de la provincia, Ramón Eduardo Saadi, realizó una conferencia de prensa en su domicilio particular, donde arremetió duramente contra la gestión de Lucía Corpacci y confirmó sus aspiraciones electorales de cara al 2019.



“Vamos a participar del proceso interno del Partido Justicialista, para que la victoria en estas elecciones se transforme en la victoria de los catamarqueños y no de un grupo o grupúsculo que son los que conducen o no conducen y desgobiernan la provincia de Catamarca. Nosotros estamos asombrados ante los hechos que observamos en función de la falta de un proyecto de gobierno de las actitudes de quienes tienen las máximas responsabilidades y que no las asumen ni les preocupan en lo más mínimo lo que es la dignidad de los catamarqueños”, indicó Saadi.



En este sentido, aseveró que “hemos entrado en un proceso de amesetamiento de la provincia de Catamarca, donde no hay un solo proyecto. Este Gobierno no tiene nada. Además de ello, lo debemos sumar a los 20 años del Frente Cívico y a los 7 de este Frente Cívico mezclado, que son 27 años de la vida de los catamarqueños que han perdido a través de no poder llevar a cabo todo un desarrollo integral”.





“Corpacci es radical”



De igual modo, Saadi aseveró: “Estamos cansados de los que se benefician individualmente. Esta pareja de gobernantes (por Lucía Corpacci y Angel Mercado) es la vergüenza de las provincias argentinas, hoy somos la provincia más pobre de la República Argentina. Yo trabajé muchos años con algunos compañeros en este berenjenal entre radicalismo y peronismo, pero jamás lo hice con la Gobernadora, porque es una radical igual que Angel Mercado. Con ellos no trabajé nunca”.





Macedo, la piraña



Además, Ramón Saadi aprovechó la oportunidad para cuestionar al secretario General de la Gobernación, Edgardo Macedo, al que calificó como una “piraña”, y consideró que este Gobierno es un descontrol donde los funcionarios hacen lo que quieren.



“Guarda cuando pasen por la secretaría General porque ahí los va a agarrar la piraña que come la mano de aquel que le da de comer, cuidado, y no los quiero enunciar a otros que estuvieron con quien les habla, pero los que estuvieron en nuestro Gobierno eran controlados y sabían los límites que tenían. Esto es un descontrol absoluto, desde la pareja gobernante para abajo. Todo ese grupito de funcionarios y ministros hace lo que quiere y se lleva lo que quiere porque cree equivocadamente que aquí las salvaciones son individuales, y no es así, son de todos los catamarqueños que ya no vivimos en esclavitud y que no nos vamos a callar en ninguna ocasión”, concluyó.





“Gustavo Saadi es un delincuente común, debería sacarse el apellido este sinvergüenza” (Sic)



Por otro lado, en gran parte de sus declaraciones durante la conferencia de prensa, Ramón Saadi criticó fuertemente al ministro de Gobierno de la provincia, Gustavo Saadi, al que calificó como un delincuente común.



“Veo a este aprendiz de ministro de Gobierno (Gustavo Saadi), que sólo sirve para limpiarle las pisadas a la pareja gobernante y tiene como mérito propio la utilización de las cajas chicas, de las cajas grandes y, por supuesto, la gran distinción de haber llevado a su cuñado (Guillermo Dalla Lasta, ministro de Servicios Públicos) que arreglaba radios viejas, hecho que por supuesto es valorable, y lo trajo a la DECA y hoy es ministro”, arremetió el ex gobernador.



En la oportunidad, Saadi hizo referencia también al porqué su sector apoya la minería y cuestionó al ministro de Gobierno por el manejo del asunto.



“Somos pro-mineros, pero respetamos la Constitución y las leyes. No como ese limpiapisos que sale a agredirnos o a agredir al pueblo de Catamarca, diciendo que todo lo que se viene haciendo se viene haciendo mal, y se viene haciendo mal porque ellos lo han hecho mal, y lo han hecho con Bajo La Alumbrera, y yo quiero saber dónde están los beneficios, los miles de millones de euros que se llevaron de Bajo La Alumbrera. Dónde está lo que dice este burro en la Cámara de Senadores y que plantea que le van a quitar los aportes mineros a los distintos municipios. Con burro me estoy refiriendo al que desgraciadamente lleva mi apellido, Gustavo Saadi. Es un delincuente común (sic) que no ha hecho nada por los catamarqueños y que tenemos la desgracia de tener el apellido, que tendría que sacárselo este sinvergüenza”, concluyó el dirigente justicialista.







“Nosotros vamos a trabajar y proyectarnos para el 2019”



Además, el ex gobernador de Catamarca, Ramón Saadi, aseveró que van a trabajar para las próximas elecciones, pero que su proyección es de cara al 2019.



“Mi pensamiento y mi intencionalidad son trabajar por la provincia de Catamarca y todos los catamarqueños. Yo no voy a ser candidato el año entrante a ningún cargo nacional ni provincial. Nosotros vamos a trabajar para el año entrante, pero nos vamos a proyectar al 2019 adonde sí vamos a generar un gobierno peronista para todos los catamarqueños y no un gobierno peronista para algunos funcionarios. Ahí sí está puesta nuestra intencionalidad, y para ello tenemos que trabajar muchísimo. Tenemos tres años más de este gobierno o de esto que presume ser un gobierno”, indicó Saadi.



Por último, aseveró que “vamos a participar en las elecciones primarias y en las generales también y vamos a evitar que nos hagan lo que nos hicieron hace tres años en la Junta Electoral, donde ganamos en Capital y después resulta que la Junta Electoral nos dio como perdedores”.