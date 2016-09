YPF está en conversaciones con tres grandes petroleras para avanzar en Vaca Muerta

La petrolera YPF "está en conversaciones con tres grandes compañías de la industria" para avanzar en las inversiones que requiere el desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, afirmó este lunes el presidente de la empresa, Miguel Ángel Gutiérrez, al exponer ante inversores convocados en Wall Street en un seminario que organizó el diario Financial Times sobre "La Nueva Argentina".





"Tenemos confianza que vendrán las inversiones para el desarrollo de recursos", dijo Gutiérrez al participar de un seminario que -convocado por el periódico financiero- se desarrolló en la Bolsa de Valores de Nueva York y en el cual expusieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente Mauricio Macri.





En el marco de un panel de energía en el que se plantearon el potencial de desarrollo del país y las oportunidades de inversión en los distintos campos de su matriz energética, el presidente de YPF se refirió a la empresa rusa Gazprom y la posibilidad de avanzar en acuerdos para avanzar en distintos proyectos hidrocarburíferos en la Argentina.





Del encuentro también participaron el vicepresidente de GE, John Rice; el presidente de la filial argentina de Shell, Teófilo Lacroze, y sus pares de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni, y de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.





Tanto el Gobierno nacional como la industria petrolera estima que aprovechar el potencial de recursos que tiene Vaca Muerta requerirá inversiones por unos 20.000 millones de dólares al año, lo cual requiere de la participación de las grandes empresas globales.





"No puedo decir mucho aún pero hemos retomado las negociaciones", consignó ante un auditorio de centenares de empresas interesadas en conocer el escenario local, al referirse a un acercamiento con la rusa Gazprom que se retomó a principios de mes con el encuentro que mantuvieron en China, en el marco de la cumbre del G20, el presidente Macri y su par de Rusia Vladimir Putin.









El mismo Gutiérrez ya había ratificado la semana pasada en el marco de Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolló en Buenos Aires, que la compañía continuará con la política de generar alianzas y acuerdos con compañías internacionales para atraer las millonarias inversiones que requiere el desarrollo de los recursos no convencionales en la Argentina.





Esta tarde, en Nueva York, Gutiérrez afirmó que "además de las alianzas que ya tenemos, debemos seguir sumando nuevos socios estratégicos para continuar desarrollando nuestros proyectos y poder alcanzar el autoabastecimiento", aunque sólo dejó transcender que "YPF esta en conversaciones con tres grandes compañías de la industria".





En el mismo sentido, el directivo insistió en que "YPF debe continuar por esta vía de invertir en infraestructura para lograr escala en Vaca Muerta" al reiterar que la compañía ya avanzó en la construcción de una nueva planta de arenas, una nueva planta de tratamiento de crudo, y una usina de generación eléctrica.





"Esto nos ayuda ademas a reducir los costos de perforación significativamente", explicó el nuevo presidente de la empresa de energía, principal productora de gas y petróleo del país.





En el marco de este panel y de las exposiciones que se fueron escuchando en el seminario, se destacó que la Argentina después de 15 años vuelve a estar en el mundo y como tal necesita de mucha inversión del sector energético, tanto en los recursos hidrocarburíferos como en los no renovables, para los cuales el Gobierno tiene en marcha la primera licitación de importancia.





Precisamente, los dos ejes que se remarcaron en las distintas presentaciones durante la jornada son el potencial de desarrollo y la capacidad de atraer inversiones que representan el yacimiento neuquino de Vaca Muerta -la segunda reserva global de shale gas y la cuarta de shale oil-, las energías renovables y el sector de infraestructura energética que debe acompañar ese crecimiento.





En el sector se estima que Argentina puede producir, en el 2030, el 30 por ciento del oil and gas en el mundo junto a Estados Unidos, hoy el principal productor de no convencionales de mundo y referencia técnica para la industria local por la similitud de condiciones geológicas.





En ese sentido, la industria coincide en que las condiciones necesarias para desarrollar Vaca Muerta es lograr un costo sustentable que haga rentable la inversión en el contexto de un deprimido precio internacional del barril de petróleo, que en la actualidad oscila entre los 45 y 60 dólares.





Como parte de la denominada "curva de aprendizaje" que llevan adelante las petroleras que ya operan en Vaca Muerta, YPF anunció días pasados que acaba de reducir por debajo de los 11 millones el costo de perforación por pozo, y que en diciembre estima se estará por debajo de los 10 millones de dólares.





El propio ministro de Energía, Juan José Aranguren, estimó que aún resta transitar parte del camino para una mejor rentabilidad de los no convencionales en la Argentina en un umbral que planteó en torno a los 7 y 7,5 millones de dólares por pozo, lo que estimó hará mucho más atractiva la llegada de las inversiones millonarias.