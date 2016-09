"Con el Reino Unido no firmamos un acuerdo sino una declaración conjunta"

"Me parece que no se ha leído la declaración en toda su magnitud. No es un acuerdo, es una declaración conjunta firmada con el Vicecanciller Duncan, en el marco del Foro Empresarial, y en paralelo tuvimos una reunión de trabajo bilateral. Allí avanzamos en las cuestiones que ya habían discutido en su momento el ex Primer Ministro Cameron y el Presidente Macri", señaló la canciller en un pasaje de una entrevista concedida esta tarde a Radio Continental.





Al entrar en detalle sobre el alcance de los puntos que se tratarían con el Reino Unido, que incluye la cuestión del reconocimiento de "los soldados enterrados como NN en Malvinas", Malcorra afirmó: "Siempre dijimos que ésta es una composición de aquellos temas positivos, propositivos, en los cuales hay que trabajar: inversiones, temas culturales, investigación, el área de seguridad y también esto involucra la cuestión de Malvinas".





"El aspecto de la Cuestión Malvinas empieza por la referencia a la cuestión de la soberanía, y hace referencia al acuerdo de 1989.





Que hayamos logrado, en una Declaración Conjunta, que ambas partes reconozcamos que el tema de la soberanía es parte de nuestra discusión es central, porque, últimamente, en el Comité de Descolonización (de la ONU), la posición ha sido volver a la cuestión del derecho de los habitantes de las Malvinas -o sea, la autodeterminación- y salirse del tema de la soberanía, que es tan fundamental para nosotros", aseveró la canciller.







Malcorra al fin concluyó que ha habido una lectura de esta declaración conjunta como si fuera "la firma de un acuerdo entre ambos países que tienen todos los temas resueltos. Algunas serán cuestiones operativas, y otras tendrán que pasar por todos procesos que corresponden, incluyendo el Congreso, para que sean aprobadas".